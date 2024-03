Shorttrackkoppel Melle van 't Wout en Selma Poutsma vindt steun bij elkaar: 'Als je om iemand geeft, is het nog erger om een tegenslag te zien'

Shorttrackers Melle van 't Wout en Selma Poutsma zijn sinds 2021 een stel. Ze droomden ervan om samen op de WK shorttrack in Rotterdam Ahoy te staan, maar die droom spatte uiteen door een knieblessure van Van 't Wout.

Dus is Van 't Wout vanaf vrijdag niet als schaatser, maar als grootste fan van zijn vriendin Poutsma aanwezig in Rotterdam. Voor Poutsma is het moeilijk om te zien dat haar vriend aan de kant staat met een blessure. De 23-jarige Van 't Wout, die opgroeide in Canada, kampte eerst met een hardnekkige rugblessure en sindsafgelopen winter spelen knieklachten op, waardoor hij komend weekend ontbreekt op de WK.

"Ik weet hoeveel hij buiten het schaatsen om ook nog bezig is met de sport en elke avond thuis aan zijn herstel werkt", zegt Poutsma tegen De Telegraaf. "Als hij oefeningen meekrijgt om te doen, voert hij die zo zorgvuldig mogelijk uit. Je gunt niemand blessures, maar als je om iemand geeft, is het nog erger om te zien dat diegene tegenslag heeft. Ik weet nog wel dat hij tijdens de Winterspelen van 2022 thuis zat vanwege die rug. Dat vond ik best moeilijk, want ik moest daar presteren. Het klinkt hard, maar ik moet me dan voor de problemen van Melle afsluiten. Nu tijdens de WK baal ik ook voor hem dat hij er niet bij is, al is het natuurlijk wel in Nederland en heel anders dan die Spelen in Peking."

Van 't Wout snapt dat zijn vriendin met name op haar eigen prestaties moet focussen. "Als je zelf topsporter bent, snap je dat zij die focus nodig heeft om te presteren. Ik vind dat dus meer dan logisch. Tegelijkertijd merk ik aan Selma dat zij er voor me is wanneer ik met tegenslag te maken heb." Poutsma merkt dat Van 't Wout haar blijft steunen, ook wanneer hij zelf met tegenslagen te maken heeft. "Ik voel van Melle dat hij ondanks zijn problemen heel erg blij voor mij kan zijn wanneer ik het goed doe. Dat was tijdens de Spelen zo, maar ook dit seizoen tijdens de wereldbekers en de EK", zegt Poutsma. "Dat hij dat dan toch kan opbrengen, vind ik heel mooi."

Poutsma won in haar carrière al twee gouden en vier zilveren plakken op de 500 meter tijdens zes wereldbekers. Ze is nog steeds aan het leren, maar met die overwinningen heeft ze laten zien dat er een kampioen er in haar schuilgaat.

De topsporters zijn ondanks hun successen ook gewoon een 'normaal' koppel. Sinds de zomer van 2023 woont het stel samen, en dat brengt af en toe ook frustraties met zich mee.

"We spreken onze frustraties wel uit, hoor", vertelt Van ’t Wout. "We maken geen ruzie, maar praten erover. Selma is bijvoorbeeld heel strikt in de keuken, maar ik heb wel een paar keer mogen afwassen. Dat is een grote stap, haha." "Ik ben een controlfreak", reageert Poutsma. "En de afwas doe ik inderdaad liever zelf.”