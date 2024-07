Jutta Leerdam krijgt 'huwelijksaanzoek' tijdens concert van Taylor Swift in Amsterdam: 'Ze zei ja'

Over Jutta Leerdam weten we veel, maar nog niet echt bekend is van welke muziek ze houdt. Zaterdag gaf ze een antwoord door aanwezig te zijn bij een concert van Taylor Swift in Amsterdam. De schaatsster is dus een Swiftie.

Op Instagram laat de Europees kampioene sprint zien hoe ze zich voorbereidde op de grote dag. Eerst liet ze zien welke outfit ze zou dragen. Het waren overwegend witte en grijzen kleren. Vervolgens eet ze een hapje met drie vrienden: Robbert Rodenburg (persentator van onder meer 'Open Kaart'), Koen T. Hendriks (stilist) en Daan Hoogervorst (programmamaker, onder meer 'Open Kaart').

Taylor Swift

Daarna is het genieten geblazen van Swift, die op donderdag, vrijdag en zaterdag shows gaf in de Johan Cruijff Arena. Ze kwam naar de hoofdstad van Nederland vanwege 'The Eras Tour'. Dat is een van de succesvolste muziektournees ooit.

De titel verwijst naar de verschillende tijdperken ('Eras' in het Engels) in haar loopbaan. Eerst was ze vooral een countryzangeres, vervolgens ging Swift meer de popkant op en in de afgelopen jaren werd haar werk alsmaar veelzijdiger. Zo bracht ze in de coronaperiode twee albums met akoestische folkmuziek uit.

Huwelijksaanzoek

Aan heet videeotje vanuit het stadium is te zien dat Leerdam niet de allerbeste tickets heeft gescoord. Zij en haar vrienden staan vrij ver weg van het podium. Rodenburg post in een story een video waarin Leerdam uitzinnig staat te springen op de muziek van Swift. Zij en Rodenburg doen alsof hij haar ten huwelijk vraagt. "Ze zei ja!", staat erbij. Jake Paul, de echte vriend van Leerdam,zal het met gefronste wenkbrauwen bekijken.

Jake Paul

Over Paul gesproken: hij kocht onlangs een peperdure ketting met hanger om te vieren dat hij een lijn mannenproducten heeft gelanceerd. De merknaam is W, van winnen vermoedelijk. Het met juwelen versierde sieraad kostte circa 600.000 euro. Als hij nou voor dat geld een trouwring laat ontwerpen en op de knietjes gaat voor Leerdam, dan kunnen we wel raden welk antwoord ze geeft.

Travis Kelce

American football-speler Travis Kelce (34) is de vriend van Swift (ook 34). Hij was donderdag present bij een concert van Swift in Amsterdam. Hij waaide na afloop van de show naar de fans in het stadion, terwijl hij de zangeres een kus op het hoofd gaf.