Jutta Leerdam schakelt hulp in van wel heel bekende 'trainer': 'Net als vroeger'

Jutta Leerdam is helemaal in haar element, want de schaatsster is terug op het ijs. In haar zwarte outfit maakte ze haar rondjes op de Vechtsebanen te Utrecht.

Op Instagram en TikTok laat ze een flard zien van haar trainingsarbeid. Het bijschrift is simpel: 'Me 🤝🏼 ice'. Dat valt ook wel te verwachten van de Europees kampioene sprint.

Misschien denk je dat een topschaatsster dag in dag uit rondjes maakt op het bevroren water, maar in de zomermaanden is dat niet waar de nadruk op ligt. Dan richt de training zich meer op krachtoefeningen, wielrennen en andere zaken 'op het droge'. Dat kan verklaren waarom Leerdam zo opgetogen is, om in juli toch te schaatsen.

Thuiskomen

Tussen de zware oefeningen in heeft Leerdam even haar telefoon neergezet voor een selfie-video. Ze playbackt mee met het nummer 'Fight For This Love', oorspronkelijk van Cheryl Cole, maar hier in een nieuwe versie. De passage die ze uitkoos is deze: "Just know that you're not in this thing alone There's always a place in me that you can call home."

Tekst gaat door na de video

Oftewel: 'Weet dat je er niet alleen voor staat. Er is altijd een plekje in me dat jij je thuis kan noemen'. Leerdam wijst daarbij naar de ijsvloer. Met andere woorden: het ijs is haar tweede thuis.

Team Novus

Ook kun je in de songtekst een verwijzing zien naar haar situatie in de schaatswereld. Leerdam had eerder dit jaar een contract bij schaatsteam Jumbo, maar die samenwerking kreeg geen vervolg. Daarna snuffelde Leerdam aan enkele teams, waaronder Schaatsteam IKO, maar de keus viel uiteindelijk op een samenwerking met Team Novus. Ook in dat opzicht heeft ze een 'thuis' gevonden, nadat ze even overwoog om alles helemaal alleen te doen.

Ze wordt geen fulltime lid van het internationale schaatscollectief, wel wordt ze sporttechnisch ondersteund door de trainers van Novus en sluit ze zich aan bij diverse trainingen. Ook heeft ze schaatstrainer Kosta Poltavets verleid om haar bij te staan, terwijl de in Oekraïne geboren veteraan eerder tegenover Sportnieuws.nl aangaf niet open te staan voor dat avontuur.

Papa Leerdam

Maar de mannen van Novus en Poltavets zijn niet de enigen op wie ze kan bouwen om haar door de zomermaanden te sleuren. Ook haar vader, Ruud Leerdam, werkt zich in het zweet om Leerdam op en top af te leveren voor het pre-olympisch seizoen.

Op een Instragram-story is te zien dat Jutta op een winderig weggetje rent terwijl haar vader op een mountanibike een straf tempo aangeeft. "Like the old days", zo luidt het bijschrift. Oftewel: "Net als vroeger."