Jutta Leerdam werkt zich in het zweet met oude bekende op de achtergrond

Jutta Leerdam is al lang weer begonnen aan het nieuwe seizoen, terwijl er nog lang niet geschaatst wordt. De toppers houden zich in de zomermaanden vooral bezig met krachttrainingen en fietsen. Zo ook Leerdam. Zij werkt zich in het zweet in de sportschool met een goede bekende, die haar in het verleden al begeleidde.

Begin juli maakte Leerdam op Instagram bekend dat ze weer was begonnen met haar oude coach Kosta Poltavets. ' Terug naar waar ik vandaan kom. De trainingen zijn zwaar en uitdagend, maar dat heeft mijn lichaam nodig', schreef Leerdam onder andere. Deze week deelde ze in haar Story beelden van die trainingen, met Poltavets op de achtergrond toekijkend.

Dit zijn de details van bijzondere deal Jutta Leerdam: 'Veel vrijheid voor eigen route' Schaatsster Jutta Leerdam gaat samenwerken met Team Novus. De voormalig wereldkampioene sprint wordt begeleid door zowel haar persoonlijke trainer Kosta Poltavets als door de staf van het schaatsteam.

Poltavets en Team Novus

Begin mei hakte Leerdam na maandenlange stilte door dat ze solo verder ging in aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. De onderhandelingen tussen haar en Schaatsteam Jumbo liepen op niets uit. Toch kwam ze enigszins terug op haar besluit, door deels samen te werken met Team Novus.

Jutta Leerdam bezig met nieuwe schaatsploeg: 'Binnenkort vertrekt ze weer' Jutta Leerdam heeft in haar solo-carrière er toch voor gekozen om zich aan te sluiten bij een Nederlandse ploeg. De 25-jarige schaatsster trainde de afgelopen anderhalve week mee bij Team Novus.

Team Novus is een schaatsteam gevormd door oud-schaatsers Daniel Greig en Michel Mulder. "Een geweldig divers team met veel stafleden die ik vertrouw en waar ik in geloof vanuit de tijd dat ik mijn eigen schaatsteam had", zei Leerdam daarover. "Een andere route kiezen is een uitdaging en verandering kan soms eng zijn. Maar weet dat het soms nodig is om een hoger niveau te halen dan je ooit gedaan hebt."

Vriend Jake Paul

Door haar beslissing om niet vast te zitten aan een team heeft Leerdam meer vrijheid om haar vriend Jake Paul op te zoeken aan de andere kant van de wereld. Paul heeft een landhuis in Puerto Rico, waar Leerdam de laatste maanden veel te vinden was. Ook daar zit Leerdam vaak niet stil, is vaak te zien op haar sociale media.

Aan de andere kant van de oceaan wordt Jutta Leerdam vaak afgemat door een van de coaches van Jake Paul, die zelf bokser is. Larry Wade werkte samen met Leerdam. De Amerikaanse coach, die een achtergrond heeft in de atletiek, vond dat de Nederlandse 'geweldig werk' verrichtte in de tijd dat ze daar was.