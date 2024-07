Jake Paul laat Jutta Leerdam flink schrikken door stunt met levensgevaarlijk dier

Jake Paul begon een maand geleden een nieuwe lijn van verzorgingsproducten en in het kader daarvan nam hij deze week een reclamespotje op. Daar besloot hij echter een stunt in uit te halen en dat zal topschaatsster Jutta Leerdam, de vriendin van Paul, grote schrik bezorgd hebben.

Paul nam samen met collega-vechter Sean O'Malley een reclamespotje op. De twee dobberden in een opblaasband rustig op het water. Alles was onder controle tot er ineens een haaienvin zichtbaar werd en beide vechters in grote paniek raakten. De Amerikaanse rapper Rubi Rose maakte zich met haar jetski uit de voeten en liet Paul en O'Malley alleen achter met de haai.

Waar de beelden er heel gevaarlijk uitzien, blijkt uit de reacties van Paul dat het voornamelijk om een reclamestunt gaat en alles in scene is gezet. Toch zal Leerdam even geschrokken zijn toen ze de video van haar vriend voorbij zag komen. Gelukkig voor haar was Paul dus niet echt in gevaar.

Peperdure ketting

Paul zal hopen dat de reclamestunt hem uiteindelijk veel geld zal opleveren met zijn productenlijn. Veel zorgen over de financiële situatie van de bokser hoeven we ons overigens niet te maken. Paul liet onlangs nog een peperdure ketting maken. Helaas voor Leerdam was het geen cadeautje.

Voorbereiding op gevecht

Het is maar goed dat het allemaal met een sisser af is gelopen, want op zaterdag 20 juli gaat Paul tegen Mike Perry vechten. Hij moet dan dus fit zijn. Eigenlijk zou Paul op die dag tegen bokslegende Mike Tyson knokken. Die partij is echter verplaatst vanwege fysieke ongemakken van Tyson.

Leerdam hard aan het werk

Ook zijn vriendin is druk bezig met de voorbereiding op haar volgende sportieve doel. Leerdam werkt samen met coach Kosta Postavets toe naar het nieuwe schaatsseizoen na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo. Leerdam en Poltavets werkten eerder al samen en waren eerder deze week nog samen te zien tijdens trainingen.

Liefdeskoppel

Paul en Leerdam zijn inmiddels ruim een jaar een koppel. Het is voor de twee heel lastig om momenten samen te vinden door de afstand en hun drukke levens. Leerdam had een paar weken vrijaf na het schaatsseizoen en bracht die door bij haar vriend. Inmiddels is ze dus weer terug om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De Olympische Winterspelen van 2026 zijn haar grote doel.