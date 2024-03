Tóch nog goud Nederland op WK shorttrack! Na drama met Suzanne Schulting tonen vrouwen ongekende veerkracht

De Nederlandse shorttracksters hebben op de WK in Ahoy een ongelooflijke veerkracht vertoond. Na een dramatisch verlopen zondag werd goud gepakt op de aflossing. Yara van Kerkhof, Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma zorgden zo voor het eerste Nederlandse goud in Rotterdam.

Er werd vooraf nogal wat verwacht van met name Schulting en Xandra Velzeboer, maar wereldtitels kwamen er niet. De zware val van Schulting in de finale van de 1000 meter leek een zwarte deken over het toernooi te leggen en toen Velzeboer in de finale van de gemengde aflossing ook nog eens onderuit ging leek er op zondag helemaal niets meer te juichten te zijn voor Nederland.

Maar dankzij een waanzinnige veerkracht pakten de Nederlandse vrouwen alsnog het goud, voor de Verenigde Staten en Canada. In de catacomben was koning Willem-Alexander er als de kippen bij om het kwartet te feliciteren. "Leuk en mooi dat hij er bij is", aldus Van Kerkhof. "Hij feliciteerde ons en bedankte ons voor ons mooie optreden."

Woede na aanvaring met Suzanne Schulting: 'Het is echt belachelijk, ze moet van me afblijven' De tumultueus verlopen finale van de 1000 meter op de WK shorttrack zorgde voor woede in het Belgische kamp. Hanne Desmet dacht goud te hebben gepakt, maar werd gediskwalificeerd en mocht niet mee doen bij de tweede versie van de eindstrijd.

Nederlandse mannen

Op het afsluitende onderdeel stonden de Nederlandse mannen ook in de finale. Lange tijd leek een medaille tot de mogelijkheden te behoren, maar een valpartij van Jens van 't Wout maakte een einde aan die illusie. Een vierde plek bleek het hoogst haalbare.