Kim Boutin liet shorttrack los, deed ander werk en won goud bij WK: 'Het draait niet alleen om mij'

Kim Boutin heeft zaterdag bij de WK shorttrack in Rotterdam de 500 meter gewonnen. Voor de 29-jarige Canadese betekende het haar eerste gouden WK-plak op een individuele discipline. Bijzonder, gezien ze afgelopen jaar niet meer voluit voor het shorttracken ging.

Boutin besloot na de laatste wedstrijden van 2023 om de sport een beetje los te laten. Niet dat ze overwoog te stoppen met wedstrijden rijden en trainen, maar ze wilde dat het niet meer dag in dag uit haar agenda zou domineren. Ze besloot iets te gaan doen in de maatschappelijke hulpverlening, specifiek voor moeders en hun jonge kinderen. Ze gaf hen bijvoorbeeld taalles en hielp hen met het opeisen van hun rechten.

Aardig

"Volgens mij ben ik aardig en ik vind dat het niet alleen om mij draait", zo legt Boutin uit tegenover Trouw. "Iedereen verdient een kans. En deze mensen hebben die kans misschien niet gehad." Het had ook voor haarzelf een helende werking: "Het betekent zoveel om iemand te helpen die wil groeien zonder de mogelijkheden die ik had. Ik ben dat gevoel kwijtgeraakt omdat ik in de sport niet menselijk genoeg was. Ik ben in dit werk de persoon geweest die ik denk dat ik ben."

Obsessie

Boutin grossierde in zilveren en bronzen plakken, de afgelopen jaren. Bij de WK shorttrack 2022 werd ze op drie afstanden en ook in het eindklassement tweede. Bij de Winterspelen van 2018 ging ze naar huis met eenmaal zilver en tweemaal brons. Vier jaar later moest ze het doen met brons op de 500 meter. En uitgerekend na deze radicale keus, sleepte ze bij de WK shorttrack 2024 haar eerste gouden plak binnen.

Haar conclusie na dit alles: "Als je ergens helemaal door geobsedeerd bent, zoals ik kan zijn, denk ik dat het goed is om contact te maken met het leven."