Xandra Velzeboer verovert zilver op 500 meter na hectische finale, Suzanne Schulting eindigt in tranen

Xandra Velzeboer heeft zaterdag na een hectische finale een zilveren medaille gewonnen op de 500 meter bij de WK shorttrack. Landgenote Selma Poutsma eindigde buiten het podium. Suzanne Schulting miste de finale vanwege diskwalificatie in de halve eindstrijd.

Velzeboer lag zelfs een tijdje achteraan, maar knokte zich knap terug in de finale. Ze leek samen met Poutsma op weg naar een medaille, alleen laatstgenoemde schoof onderuit op weg naar de finish. De Canadese Kim Boutin vond het allemaal wel best, zij werd wereldkampioene op de 1500 meter en nam de titel over van Velzeboer. Kristen Santos-Griswold won het brons.

Halve finale Schulting

Het was een rommelige halve finale van Schulting. De Nederlandse kwam goed weg toen ze te vroeg weg was. Daarna moest de race een paar keer opnieuw beginnen, omdat er mensen vielen in de eerste bocht. Bij de laatste herstart ging het mis voor Schulting; ze blokte volgens de officials de Italiaanse Arianna Fontana en vloog eruit.

Suzanne Schulting boos na uitschakeling op 1500 meter: 'Dat is écht dom' Suzanne Schulting kende een vreselijk begin van de zaterdag op de WK shorttrack. De titelverdedigster viel op de 1500 meter en kon dus niet opnieuw op voor goud op deze afstand. Schulting legde vooral de schuld bij zichzelf.

Mannen

Bij de mannen ging alleen Jens van 't Wout door naar de halve finales, dat was zijn eindstation. Hij won eerder op zaterdag al een zilveren medaille op de 1500 meter. Kay Huisman en Teun Boer vlogen er in de kwartfinales al uit.