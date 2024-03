Mooi schaatsnieuws: WK schorttrack van 2028 ook in Nederland

De WK shorttrack is ook in 2028 in Nederland. Dat heeft de ISU bekendgemaakt. Komend weekend is Nederland ook al gastheer van het WK shorttrack. Dan is Rotterdam de stad waar de wereldtitels uitgedeeld worden.

Welke stad of locatie in 2028 het WK shorttrack krijgt, is nog niet bekend. De organisatie heeft alleen de landen voor de komende WK's bekendgemaakt. Het wordt in 2028 de zevende keer dat Nederland het WK shorttrack krijgt toegewezen.

Programma WK shorttrack 2024 | Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verdedigen hun wereldtitels in Rotterdam Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers op, maar dat betekent niet dat het schaatsseizoen al voorbij is. De shorttrackers rijden komend weekend namelijk hun WK en ze doen dat in Nederland. In Rotterdam Ahoy hoopt de ploeg van onder anderen Suzanne Schulting de nodige gouden medailles te gaan pakken. Bekijk hier alle belangrijke informatie over het toernooi.

“Mensen bevestigen hoe bijzonder dit is”, zegt Jeroen Kraaij van de KNSB over het WK van dit weekend in Rotterdam. “Dat het door de ISU gezegd wordt, maakt het nog belangrijker. Zij wijzen de toernooien toe. Dit is de standaard voor deze sport, daar kun je niet omheen. Andere landen feliciteren ons met wat we hier neerzetten en dat resoneert ook richting de ISU", zegt hij tegen schaatsen.nl.

Waarschijnlijk weer Rotterdam

De kans is aanwezig dat de keuze voor de speelstad weer valt op Rotterdam. “In Nederland kunnen we niet veel groter dan wat we nu in Ahoy neerzetten”, zegt Kraaij over de keuze voor een locatie. “Feit is dat we ons hier thuis voelen, dagelijks krijgen we 10.000 mensen over de vloer. Dat is in totaal 30.000 mensen voor het hele weekend, daar zijn we heel blij mee.”