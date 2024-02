Suzanne Schulting troost zich met winst B-finale na val in halve eindstrijd 1000 meter

Selma Poutsma heeft in Gdansk in een spectaculaire 500 meter-finale de zege gepakt. Ze gleed net voor Hanne Desmet over de meet. Het verschil was 0,13 seconden. De Belgische kwam in de slotmeters van de rit dichterbij en dichterbij. Kim Boutin werd derde, Yara van Kerkhof vierde.