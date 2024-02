ABN AMRO Open 2024 | Dit is de tegenstander van Tallon Griekspoor in de kwartfinale

Tallon Griekspoor speelt in de kwartfinale van het ABN AMRO Open-toernooi tegen Emil Ruusuvuori. De Finse nummer 55 van de wereld versloeg verrassend Jan-Lennard Struff.

Ruusuvuori won in de tweede ronde van zijn Duitse tegenstander met 6-3 6-3. Struff staat 25ste van de wereld, vier plekken hoger dan Griekspoor. De Nederlander stuurde top tien speler Hubert Hurkacz naar huis.

Wanneer Griekspoor - Ruusuvuori?

Griekspoor speelt vrijdag 16 februari om 19:30 uur in de kwartfinale van het ABN AMRO-toernooi tegen Ruusuvuori. Griekspoor heeft de beste papieren. De twee tennissers speelden vorig jaar drie keer tegen elkaar. Iedere keer won de Nederlander.

Emil Ruusuvuori op de Australian Open © Getty Images

Als Griekspoor de kwartfinale weet te winnen, speelt hij in de halve finale tegen Jannik Sinner of Milos Raonic. De 22-jarige Sinner won in januari de Australian Open en is de topfavoriet in Rotterdam.