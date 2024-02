Tallon Griekspoor wint na liefst drie tiebreaks van Hubert Hurkacz op ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor heeft in een (wederom) enorm spannende wedstrijd op de ABN AMRO Open gewonnen van Hubert Hurkacz. In elke set was er een tiebreak nodig om de winnaar aan te wijzen.

Griekspoor heeft een handje van tiebreaks spelen en begon daar direct maar mee tegen Hurkacz, de nummer acht van de wereld. Uiteindelijk won de Pool de eerste set met 7-6, omdat hij de tiebreak met 7-5 won. Griekspoor, de nummer 29 van de wereld, stond in de hele eerste set geen enkele keer voor.

Ook in de tweede set kwam er een tiebreak aan te pas om de winnaar te bepalen. Ditmaal was Griekspoor de sterkste van de tweede: wederom 7-5. In de derde set ging wéér het gelijk op en moest er wederom een tiebreak aan te pas komen. Griekspoor bleek op het moment supreme in de beste vorm en won de beslissende tiebreak met 7-4.

Griekspoor noemt het zijn mooiste overwinning ooit. "Zeker hier in eigen huis. Tegen een top tien-speler, een van de beste serveerders op de Tour en een goede vriend van me ook", zegt hij bij Ziggo. "We hebben al een paar ongelofelijke battles met elkaar gehad en dit was er wederom één." Griekspoor is blij met de overwinning en om nog een wedstrijd te mogen spelen in Ahoy.

Uitslagen & programma ABN AMRO Open

Griekspoor won in de eerste ronde op spectaculaire wijze van Lorenzo Musetti. Het werd 2-1 in sets: 3-6, 7-6 en 7-6. In de kwartfinale neemt Griekspoor het op tegen Jan-Lennard Struff of Emil Ruusuvuori.

Een dag na die eersterondewedstrijd beleefde Griekspoor een schrikmomentje in het dubbelspel. Hij belandde buiten de baan in Ahoy en verloor die wedstrijd - ondanks een dikke voorsprong - uiteindelijk.