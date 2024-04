Arantxa Rus wint eerste wedstrijd in Madrid en mag nu aan de bak tegen Coco Gauff

Arantxa Rus heeft dinsdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Madrid gewonnen van Linda Fruhvirtová. De Nederlandse tennisster was in twee sets klaar: 7-5, 6-3. Rus mag zich nu opmaken voor een enorm lastige tegenstander in de tweede ronde.

Rus had best nog wel even moeite met haar Tsjechische tegenstander. Uiteindelijk duurde de wedstrijd íets meer dan twee uur. Fruhvirtová is 18 jaar en staat bekend als toptalent in de tenniswereld.

De 20-jarige Coco Gauff, de nummer drie van de wereld, wordt haar volgende tegenstander. De Amerikaanse mocht wegens haar hoge ranking de eerste ronde overslaan. Rus wordt dus haar eerste tegenstander in Madrid.

WTA-toernooi van Madrid

Aryna Sabalenka gaat in de Spaanse hoofdstad haar titel verdedigen. Ook zij stroomt in de tweede ronde in, tegen Magda Linette of Elisabetta Cocciaretto. Kiki Bertens won in 2019 het toernooi in Madrid. Voor de inmiddels gestopte Nederlandse was het één van haar tien WTA-titels.