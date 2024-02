Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor winnen eerste wedstrijd in Dubai

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Dubai een knappe overwinning geboekt op Adrian Mannarino. De nummer 75 van de wereld won met 7-6 (3) en 7-5. De Fransman is de huidige nummer 19 van de wereld.

Van de Zandschulp beleeft lastig seizoen

Van de Zandschulp wist pas tweemaal eerder dit jaar te winnen op de ATP-tour. In januari zegevierde hij in Auckland en Hongkong. De 28-jarige Nederlander zakte recent vijf plekken op de wereldranglijst en is daarmee sinds maandag de nummer 75 op de wereldranglijst.

Tallon Griekspoor

Van de Zandschulp zal er de komende weken alles aan moeten doen om niet verder weg te zakken op de ranking. Tallon Griekspoor staat op de 28e plaats en is daarmee de beste Nederlander op de ranking. Hij speelde maandag tegen Abedallah Shelbayh uit Jordanië, die in de tweede set moest opgeven. Griekspoor stond toen al met 1-0 voor in sets.

Botic doet het! 🧡@Boticvdz werkt aan het vertrouwen en klopt de nummer 19 van de wereld. Mannarino kan naar huis! 👋#ZiggoSport #ATPDubai pic.twitter.com/PNojos3jgp — Ziggo Sport (@ZiggoSport) February 26, 2024

Van de Zandschulp verloor afgelopen week in de openingsronde in Doha. Nu is het dus zaak dat hij zich in Dubai herpakt, want hij moet veel punten verdedigen. Afgelopen jaar won hij namelijk van Karen Karenchov en Mikael Ymer. Vervolgens werd hij in de kwartfinales afgestopt door Andrey Rublev. Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Sebastian Korda, die eerder op de dag de Rus Pavel Kotov met 6-0 en 6-2 kansloos liet.

