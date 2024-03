Carlos Alcaraz uitgeschakeld in kwartfinales Miami Open: 'Hij gaf mij het gevoel alsof ik dertien jaar oud was'

Carlos Alcaraz wist donderdag in de kwartfinale van het Masters-toernooi in Miami niet hoe hij moest spelen tegen Grigor Dimitrov. De Spanjaard verloor verrassend van hem met 2-6 en 4-6.

"Hij gaf mij het gevoel alsof ik dertien jaar oud was", zei Alcaraz na afloop op de persconferentie. "Het was gekkenwerk. Ik zei tegen mijn begeleidingsteam dat ik geen idee had wat ik moest doen. Ik weet niet wat zijn zwakke punt is. Daarom ben ik nu best wel gefrustreerd."

De twintigjarige Alcaraz leverde in de eerste set tegen de Bulgaar al zijn eigen servicebeurt in. Dimitrov, de nummer twaalf van de wereld, werkte in de daaropvolgende game drie breakpoints weg. Ook de laatste servicegame van Alcaraz werd gewonnen door de Bulgaar.

In de tweede set had de Spanjaard meer in te brengen, maar na een 4-5-achterstand verloor de nummer twee van de wereld alsnog. De 32-jarige Dimitrov maakte het na ruim anderhalf uur spelen met zijn eerste matchpoint af.

Dimitrov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. Die versloeg in de kwartfinales de Hongaar Fábián Marozsán in twee sets: 6-3; 7-5. De andere halve finale gaat tussen Jannik Sinner en Daniil Medvedev.