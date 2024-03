Regenpauze nekt Tallon Griekspoor in Miami en voorkomt stunt tegen Jannik Sinner

Tallon Griekspoor heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen op de Miami Open. Hij speelde weer eens tegen Jannik Sinner, maar gaf de Italiaanse nummer twee van de plaatsingslijst deze keer wel erg goed partij. Na een regenpauze kwam Sinner terug en moest Griekspoor alsnog buigen: 7-5 5-7 1-6.

Het prestigieuze masterstoernooi in Miami levert veel punten op voor de wereldranking waar Griekspoor 26ste staat. De beste Nederlandset tennisser had daar een bye voor de openingsronde. In de tweede ronde had hij veel moeite met de Amerikaan Alex Michelsen (ATP-73): Na twee tiebreaks won Griekspoor in de beslissende set van de best-of-three met 6-4.

Sterke eerste set van Griekspoor

Tegen Sinner moest Griekspoor helemaal uit een ander vaatje tappen. Dat deed hij dan ook. Na een lovegame tegen, toonde hij ook in zijn eigen games dat hij goed in vorm is. Griekspoor moest in de vierde game wel drie breakpoints toestaan, maar sloeg ze allemaal weg.

Pas op 5-5 kwamen de volgende breakkansen in de eerste set. Deze keer voor Griekspoor en het tweede punt was raak. In zijn eigen game maakte hij het goed af door zijn eerste setpoint gelijk te benutten.

Tweede set lang onderbroken door regenval

In de tweede set ging het weer gelijk op. Beide spelers serveerden sterk en het was daarom ook lastig om tot breakkansen te komen. Griekspoor had het nog het moeilijks op zijn service. Zo was er een lange zesde game en ook op 4-5 en op 5-6 kreeg hij setpoints tegen. Tussendoor was er ook nog een lange pauze wegens regenval.

De Nederlander overleefde de regen en twee setpoints, maar moest bij het derde punt toch capituleren. Griekspoor en Sinner gingen daardoor een beslissende derde set spelen.

Daarin ging het helemaal tegen het beeld van de wedstrijd in al snel mis voor Griekspoor. In de eerste drie games wist hij slechts 3 punten te maken. Op 0-3 behield hij nog wel zijn eigen servicegame, maar daarna brak Sinner hem nog eens en was ook het verzet van de Nederlander gebroken.

Na drie kansloze nederlagen een hoopvol verlies

Griekspoor boekte zo niet zijn eerste overwinning op Sinner. In de drie eerdere partijen was hij telkens kansloos tegen de Italiaanse topper. Vorige maand stond hij nog in Rotterdam bij de ABN AMRO Open tegenover Sinner en ging hij er af met 6-2 6-4. Deze keer bood de nederlaag, alhoewel het niets oplevert voor de wereldranking, heel wat meer perspectief.