Slecht nieuws voor Botic van de Zandschulp: Nederlander moet opgeven en mist belangrijk toernooi

Een domper voor Botic van de Zandschulp. De Nederlandse tennisser moest opgeven tijdens het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi van Monte Carlo. Hij kon al vroeg in de partij niet verder.

De nummer 87 van de wereld hield het slechts vijf games vol tegen de Spanjaard Juame Munar. Toen gaf onze landgenoot noodgedwongen op. En dat betekent dat Van de Zandschulp plaatsing voor het hoofdtoernooi kan vergeten. Vorig jaar haalde hij wel het toernooi en bereikte de tennisser de tweede ronde.

Botic verliest terrein

Een paar maanden geleden stond Van de Zandschulp nog op de vijftigste plaats van de wereldranglijst. Inmiddels is hij dus nummer 87, maar na zijn opgave is de kans groot dat hij nog verder wegzakt op de ranking.

Eerder deze week werd Van de Zandschulp uitgeschakeld tijdens het ATP-toernooi in Estoril. De Noor Casper Ruud was in de tweede ronde een maatje te groot: 6-1 en 6-2. Een dag eerder zegevierde Van de Zandschulp nog in de eerste ronde. Het duel tegen Federico Coria begon op dinsdag, maar werd pas woensdagavond uitgespeeld vanwege de rege3n in Portugal.