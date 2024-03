Tallon Griekspoor door naar derde ronde in Indian Wells, Botic van de Zandschulp naar huis

Tallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt op het masterstoernooi van Indian Wells. 's Lands beste tennisser was in zijn eerste wedstrijd met 6-3, 6-3 te sterk voor de Duitser Yannick Hanfmann. De als 27ste geplaatste Griekspoor had in de eerste ronde een bye.

Griekspoor deed er slechts een uur en een kwartiertje over om af te rekenen met de nummer 57 van de wereld. Hij kreeg geen enkel breakpoint te verduren en verloor slechts vijf puntjes op zijn eerste service. In de derde ronde wacht Alexander Zverev, die als zesde geplaatst is op het toernooi in Californië. Zverev versloeg de Australische Christopher O’Connell met 6-4, 6-4.

Griekspoor schopte het vorig jaar ook tot de derde ronde van Indian Wells. Toen werd hij (logisch) gestopt door de Spaanse Carlos Alcaraz. Alcaraz won uiteindelijk het toernooi in een finale tegen publieksfavoriet Daniil Medvedev.

Exit Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp werd ondertussen geklopt in de eerste ronde en moet het toernooi verlaten. De Nederlander kwam niet voorbij de Canadese Denis Shapovalov. Het werd 6-1 6-4 voor de huidige nummer 131 van de wereld. Shapovalov stond ooit tiende op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp speelde nog een wedstrijd uit de eerste ronde omdat deze een dag eerder niet door kon gaan. Flinke regenval in de woestijn gooide roet in het eten. Vrijdag was daarom een extra drukke dag op Indian Wells. In 2023 had Van de Zandschulp - net als landgenoot Griekspoor - ook een bye, omdat hij een geplaatste speler was.

Titelhouder Carlos Alcaraz heeft in zijn eerste wedstrijd in Indian Wells na het verlies van de eerste set nog maar één game verloren. De Spaanse nummer twee van de wereld sloeg zich in twee uur en een kwartier met 6-7 (5), 6-0, 6-1 langs de Italiaanse Matteo Arnaldi.