Tallon Griekspoor meldt zich op laatste moment af voor ATP-toernooi in Qatar

Tallon Griekspoor heeft dinsdag op het laatste moment afgezegd voor het ATP-toernooi in Doha. De 27-jarige Nederlander kampt volgens zijn coach Kristof Vliegen nog met problemen aan zijn onderrug.

Griekspoor speelde vorige week sterk op het ABN AMRO Open in Ahoy en is daar nog niet volledig van hersteld. In de halve finales werd hij uitgeschakeld door de latere toernooiwinnaar Jannik Sinner.

Tallon Griekspoor redt het weer niet tegen Jannik Sinner in halve finale ATP-toernooi Rotterdam Tallon Griekspoor (ATP-29) is gestrand in de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. Jannik Sinner (ATP-4) versloeg de Nederlander met 6-4 6-2. Ook in 2023 stond Griekspoor in de halve finale bij het ABN AMRO Open. Ook toen stond Sinner in de weg.

Griekspoor zou dinsdag zijn eerste wedstrijd spelen op het Qatar Exxon Mobile Open tegen de Fransman Hugo Grenier. De Duitser Maximilian Marterer neemt de plek in van Griekspoor op het toernooi.

Door de afmelding van Griekspoor is Botic van de Zandschulp de enige Nederlander die in Doha in actie komt. Hij neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Franse Gaël Monfils.