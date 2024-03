Tallon Griekspoor wint van Alex Michelsen en bereikt derde ronde Miami Open

Tallon Griekspoor heeft zaterdag de derde ronde van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De Nederlander won van de 19-jarige Alex Michelsen met 7-6 (5), 7-6 (7), 6-4. In de volgende ronde treft hij Jannik Sinner.

Griekspoor kon vanwege zware regenval pas uren later dan gepland aan zijn partij beginnen. Hij had het lastig met zijn Amerikaanse tegenstander, die op de ATP-ranglijst 47 plekken lager staat: 26e om 73e.

Driemaal scheepsrecht Griekspoor! ⚓️

Hij mag 2 keer serveren voor de set, maar pakt hem uiteindelijk pas in de tiebreak 💪



Michelsen is er niet minder nijdig om 😡



📺 Nu live op Ziggo Sport Tennis#ZiggoSport #ATPMiami pic.twitter.com/9h1TEaIFcT — Ziggo Sport (@ZiggoSport) March 23, 2024

Griekspoor is de enige Nederlander die nog meedoet aan het toernooi, nadat Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus eerder werden uitgeschakeld.

Sinner

Het is de tweede keer dit jaar zijn dat Griekspoor tegen Jannik Sinner, de huidige nummer drie van de wereld, speelt. In februari was Sinner te sterk voor hem in de halve finales van het ABN AMRO Open in Rotterdam Ahoy.