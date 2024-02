Opnieuw toptransfer voor Real Madrid: 'Alphonso Davies mondeling akkoord'

Real Madrid gaat een mooie transferzomer tegemoet. De Spaanse recordkampioen versterkt zich naar verluidt niet alleen met Kylian Mbappe, maar ook supertalent Alphonso Davies gaat tekenen bij de Madrilenen.

Eerder deze maand werd al bekend dat de transfer van Kylian Mbappe naar Madrid 99% zeker is. Dat Real ook geïnteresseerd is in Davies was al langer bekend, maar nu komt The Athletic met het verhaal dat de transfer van de Canadees mondeling al akkoord is.

Veel gesprekken in afgelopen maand

The Athletic meldt dat Real Madrid al een tijdje in contact is met de zakenwaarnemers van Davies. Vanaf het begin van deze gesprekken heeft Madrid gevraagd aan Davies om zijn contract met Bayern München niet te vernieuwen. Na een meeting in Madrid lijkt de transfer nu rond, maar wanneer Davies precies tekent bij de Madrilenen is nog onzeker.

Tekenen in 2024 of 2025

Wanneer de Canadees tekent bij Real Madrid is nog niet zeker. De Koninklijke kunnen namelijk wachten tot de zomer van 2025 wanneer het contract van de Bayern-back afloopt of ze kunnen Davies in de zomer van 2024 laten tekenen voor een bedrag onder de marktwaarde van het talent.

Deze scenario's zijn vergelijkbaar met twee eerdere transfers van Real Madrid. In 2014 tekende Toni Kroos in Madrid, toen betaalde Real Madrid ruim onder de destijdse marktwaarde van de middenvelder. Het andere scenario is vergelijkbaar met de transfer van David Alaba in 2021. Hij verliet Bayern transfervrij en tekende bij Real.

Aftroeven concurrenten

Real Madrid haalt met deze transfer een geweldig talent binnen, maar troef hiermee ook een aantal concurrenten af. Zo waren FC Barcelona en een aantal Engelse clubs ook geïnteresseerd in de diensten van de Canadees. Davies zou zelf aan te hebben gegeven om voor Madrid te willen tekenen.

Tot zijn transfer naar Spanje zal Davies zich in München nog wel vermaken, de Canadees werd met een aantal medespelers gespot tijdens het uitgaan terwijl hij de dag hierna gewoon een training had.