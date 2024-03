Glory en Jamal Ben Saddik blijven ruziën: 'Geen idee waar hij het over heeft'

Jamal Ben Saddik doet komend weekend niet mee aan de Glory Grand Prix. De organisatie van het toernooi noemde een reden voor zijn afwezigheid, maar Ben Saddik reageerde toen dat Glory niet het hele verhaal vertelde.

Pierre Andurand, de baas van Glory, heeft geen idee waar hij het over heeft. Bij De Telegraaf zegt Andurand: "De feiten zijn dat wij hem de kans hebben gegeven. Wij wilden hem in de Grand Prix om het toernooi nog sterker te maken."

De fans van Glory wilden Ben Saddik er graag bij hebben en dus nodigde de organisatie hem uit. Maar hij weigerde het aanbod, volgens Glory wegens 'een gebrek aan ervaring'. De Belgische vechter reageerde op sociale media dat 'niet het hele verhaal werd verteld'. Wat wél het hele verhaal was, werd niet duidelijk.

Reden van Ben Saddik volgens Glory

Andurand begrijpt niet waar de miscommunicatie is ontstaan. Hij verduidelijkt nog eens welke reden Ben Saddik volgens hem heeft gegeven: "Na het wegvallen van Antonio Plazibat en diens vervanger Nordine Mahieddine benaderden wij Jamal voor het achtmanstoernooi en hij heeft daar 'ja' op gezegd en hij was 'ready', maar vervolgens zei hij toch 'nee'."

"De reden die hij ons gaf, was dat hij van trainer was gewisseld." Ben Saddik verruilde Mike Passenier voor Said El Badaoui. "En hij wilde de tijd krijgen om de nieuwe methodes en technieken onder de knie te krijgen. Financieel was het een heel goed voorstel. Hij staat onder contract en er valt 500.000 dollar te winnen."

Vooruitblik op Glory Grand Prix

