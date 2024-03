Sean O'Malley verdedigt in een fantastisch gevecht zijn titel bij UFC 299 en neemt revanche voor zijn enige nederlaag

Waar alle vechtsportliefhebbers in Nederland zaterdagavond aan de buis gekluisterd zaten voor de Glory Grand Prix, waren in de Verenigde Staten alle ogen gericht op UFC 299. Sean O'Malley moest zijn titel verdedigen tegen Marlon Vera uit Ecuador en dat was de enige tegenstander waarvan hij in zijn carrière had verloren.

O'Malley pakte in augustus 2023 de titel en in Miami verdedigde hij van zaterdag op zondagnacht voor de eerste keer zijn status als kampioen. De winst was geen uitgemaakte zaak, want in negentien voorgaande wedstrijden had O'Malley nog maar één keer verloren en dat was tegen de Ecuadoriaan.

Een tweede overwinning voor Vera tegen O'Malley zat er niet in. De Amerikaan was overduidelijk de sterkste en werd door de jury dan ook na vijf rondes unaniem als winnaar aangewezen. O'Malley had vooraf voorspeld dat het gevecht slechts één ronde zou duren, maar uiteindelijk werd het een uitputtingsslag.

De eerste drie rondes was O'Malley duidelijk de betere, maar met elke tik die Vera kreeg, leek hij juist beter te worden. De Amerikaan herpakte zich in de slotronde en de jury wees hem dan ook aan als winnaar na een prachtig gevecht. Het was eigenlijk een wonder dat de Ecuadoriaan het einde van de wedstrijd wist te halen na het knietje van de Amerikaan. Desondanks ging hij ten onder.

Jake Paul

Niet alleen het publiek op de tribunes was onder de indruk, maar ook andere vechters die thuis zaten te kijken. Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam, noemde hem op X een 'jonge legende'. Ook Alexander Volkanovski, die vorige maand na vier jaar zijn titel bij de UFC kwijtraakte aan Ilia Topuria, vond het 'indrukwekkend'.

Glory Grand Prix

In Nederland keek iedereen zaterdag naar de Glory Grand Prix. Het achtmanstoernooi in Arnhem werd uiteindelijk gewonnen door wie anders dan The King of Kickboxing Rico Verhoeven. Het was voor de Nederlander een slopend toernooi, maar hij wist toch drie tegenstanders achter elkaar te verslaan.