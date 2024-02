Spaanse UFC-vechter bijzonder geliefd: knokker krijgt steun van Carlos Sainz, Rafael Nadal en Alberto Contador

Ilia Topuria is aanstaande zaterdag één van de eerste Spaanse MMA-vechters die voor een UFC-titel mag gaan knokken. Het vedergewicht uit Allicante neemt het voor de belt op tegen de langstzittende kampioen van de organisatie: de Australische Alexander Volkanovski. Topuria heeft in ieder geval genoeg steun, want in een minuten durende video krijgt hij steun van de hele Spaanse sportwereld.

Onder andere tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz, voormalig autocoureur Carlos Sainz sr, oud-wielrenner Alberto Contador en heel veel spelers van FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid wensen de vechter uit Allicante veel succes in zijn titelgevecht. Van Ferran Torres (aanvaller van Barcelona) en Alcaraz is het bekend dat ze bevriend zijn met de veelzijdige Topuria.

Conor McGregor imitatie

Topuria baarde al opzien bij de persconferentie voor het gevecht van zaterdagnacht. De Spanjaard zag kans om de kampioensbelt van Volkanovski te pikken en die toch wel even in zijn hand te houden. Dit deed veel fans denken aan het gevecht van Conor McGregor tegen José Aldo. Daar deed de Ier hetzelfde en won hij het gevecht uiteindelijk op knockout in de eerste ronde.

We've seen this move before 👀@TopuriaIlia taking a page from Conor McGregor ahead of #UFC298 pic.twitter.com/bMdP3ehIV4 — UFC (@ufc) February 16, 2024

Ongeslagen

Topuria en Volkanovski vechten zaterdagnacht in Anaheim in de Verenigde Staten om de vedergewichttitel. Saillant detail is dat beide vechters nog ongeslagen zijn in die divisie. De winnaar zal dus de kampioen worden in het gewicht, waarin op dit moment de enige actieve Nederlandse UFC-vechter ook knokt. Jarno Errens keert op 23 maart terug in het vedergewicht tegen Steve Nguyen in Las Vegas