'Vervanger staat al klaar': twijfel over Mike Tyson voor gevecht met Jake Paul

Mike Tyson en Jake Paul stappen aankomende zomer samen de ring in voor een van de grootste boksgevechten van de laatste jaren. Daarvoor zal deze wel eerst doorgang moeten vinden en of dat lukt is nog maar de vraag. Er wordt getwijfeld aan de fitheid van Tyson en een eventuele vervanger staat al klaar.

Sakio Bika vertelde aan World Boxing News dat hij klaar staat om als vervanger op te treden. "Ik probeer fit te blijven voor als de aanbieding mijn kant op komt", zo liet de Australische bokser weten.

"Ik heb de top van de bokssport bereikt, ben meerdere keren wereldkampioen geworden en heb de prestigieuze Contender series gewonnen", noemt Bika enkele van zijn resultaten. "Ik hoef me niets meer te bewijzen, maar ik zou nog graag één grote wedstrijd vechten. Als iemand als Jake Paul of zijn broer zich wil meten met een recente wereldkampioen, dan sta ik altijd klaar."

Bika, die 44 jaar oud is, is lovend over de carrière van de 58-jarige Tyson. Toch ziet ook hij dat de fitheid een groot probleem kan zijn. "Mike Tyson is een absolute legende in het boksen, hij was mijn held toen ik opgroeide. Maar hoe goed hij er ook uit mag zien, hij is bijna 60 jaar oud!"

'Bange' Tyson

Tyson liet zelf in een eerder interview al weten 'doodsbang' te zijn voor het gevecht met Paul. Verder is er vanuit alle hoeken van de vechtsport kritiek op het gevecht tussen de twee Amerikanen.