Arne Slot komt met update over Liverpool: 'Maak je geen zorgen, het gaat ongetwijfeld gebeuren'

Arne Slot stond vrijdagmiddag de pers te woord in aanloop naar de een na laatste speelronde in de Eredivisie. Het gaat natuurlijk al een tijdje over de overstap die de trainer gaat maken naar Liverpool, al is er nog niks officieel. Dat zal niet lang meer duren, verwacht Slot.

“Ik zeg bijna elke keer: het zal een kwestie van dagen zijn. Dat verwacht ik nu ook", vertelt Slot over de situatie. "Er is meer voor nodig dan een simpel boodschappenlijstje en naar de winkel gaan. Dit soort dingen moeten op de juiste manier getimed worden. Het is nog niet gecommuniceerd, maar maak je geen zorgen: dat gaat ongetwijfeld snel gebeuren.”

Besefmoment

Wel begint het Slot steeds meer te bekruipen dat hij Feyenoord gaat verlaten. "Zoals afgelopen zondag in De Kuip, dan heb je dat besefmoment wel. Volgende week zal dat gevoel wel gaan toenemen omdat dat zomaar eens de laatste week kan zijn. Als ik dan aan dingen terugdenk, dan besef je wat voor een geweldige tijd het is geweest.”

Emotionele momenten voor Arne Slot tijdens en na duel met PEC Zwolle Het werd een bijzondere avond voor Arne Slot, waarop Feyenoord met 5-0 won van PEC Zwolle. Hij werd toegezongen door de supporters in De Kuip en maakte een emotioneel moment mee in de kleedkamer.

Twijfelgevallen

Aankomende zondag zal Slot dus waarschijnlijk voor de een na laatste keer op de bank zitten namens Feyenoord. Dat zal gebeuren op bezoek in Nijmegen bij NEC. Twee spelers van de Rotterdammers zullen misschien ook wel op de bank zitten, terwijl zij normaal in de basis staan.

Santiago Giménez en Quinten Timber waren er vrijdag niet bij tijdens de training. “Santi is een twijfelgeval, want die trainde vandaag niet mee. Quinten Timber viel van de week uit op de training en was er vrijdag niet bij. Wij verwachten hem zaterdag terug maar dat moet nog blijken.”

Ajax dwarszitten

Feyenoord voetbalt nergens meer voor. De Rotterdammers zijn zeker van plek twee en dus van Champions League-voetbal. Wel kunnen ze aartsrivaal Ajax nog dwarszitten, want NEC kan nog over de Amsterdammers heen wippen in de laatste twee speelrondes in de strijd om plek vijf in de Eredivisie.