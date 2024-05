LIVE huldiging PSV | Noa Lang bouwt feestje op platte kar, binnenstad Eindhoven al uren bomvol

PSV is de kersverse landskampioen, nadat het zondag met 4-2 van Sparta won. Zondag stond Eindhoven al op z'n kop en op maandag gaat het feestje vrolijk verder, met de huldiging van de landskampioen. Volg hier de hoogtepunten van de festiviteiten.

Het kampioensfeest is in volle gang in Eindhoven. De platte kar is vertrokken vanaf het Philips Stadion en onderweg naar het Stadhuisplein, waar de huldiging plaatsvindt. Hoewel er de afgelopen weken wat discussies binnen de spelersgroep waren over de muziek die gedraaid moet worden, zijn er een aantal nummers die niet kunnen ontbreken. Zo gaat de hele groep los op het nummer van Noa Lang: 7k Op Je Feestje.

‘Noano7k op je feestje, rah, rah’ 🎶🚬



Noa Lang viert de landstitel met een verse sigaar en maakt de PSV-fans gek met zijn eigen liedje! #psv #eindhoven pic.twitter.com/BQTCJD4IK3 — Voetbalzone (@voetbalzonenl) May 6, 2024

Stratumseind was al vroeg volgelopen voor het feestje, terwijl de officiële parade pas om 17:00 uur begon. De selectie van PSV wordt op een platte kar door Eindhoven gereden, om vervolgens rond 18:45 uur bij de plek van de huldiging - het Stadhuisplein - aan te komen. Op de Markt en het 18 Septemberplein is op grote schermen de huldiging ook te volgen. Check ook onze sociale media, wij zijn zowel in het stadion als rondom het Stadhuisplein tijdens de huldiging.

🎶 Het Kampioensfeest zal weer in het zuiden zijn! 🎶#PSV25 pic.twitter.com/GGC2eUMydB — PSV (@PSV) May 6, 2024

Van het Philips Stadion tot aan het Stadhuisplein! 🤩#PSV25 pic.twitter.com/DAyrzBb8tj — PSV (@PSV) May 6, 2024

Zo'n 20.000 mensen bij de huldiging van PSV in het Philips Stadion. pic.twitter.com/3nVEBV5tBM — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 6, 2024

De daadwerkelijke huldiging is naar verwachting om 20:00 uur afgelopen.

'Stadhuisplein is al vol'

Een gebruiker op X liet aan PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad middels een video weten dat het Stadhuisplein al vol is. Het leverde ook direct mooie beelden op. Later bevestigde Elfrink zelf ook dat het Stadhuisplein nu afgeladen vol is.

Rik stadhuisplein is vol pic.twitter.com/ddKV9a3JHq — jw (@jw90789751) May 6, 2024

Het Stadhuisplein in Eindhoven is nu al vol. Ongekend. PSV leeft als nooit tevoren. pic.twitter.com/8TGdYFNTEQ — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 6, 2024

De selectie arriveert pas om 19:00, maar het Stadhuisplein in Eindhoven staat al aardig vol voor de huldiging van PSV 🏆



De huldiging van PSV is vanaf 16:30 LIVE op ESPN 1 en YouTube 👀📺 — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2024

Marcel Brands zag spelers 'flink huishouden'

Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld sprak met algemeen directeur Marcel Brands over het kampioenschap. Zelf vierde Brands een 'gepast feestje', ook met het oog op de huldiging van maandag. Wel zag hij de spelers 'flink huishouden'.

