'AS Roma moet Arne Slot halen': pikant advies richting duel met Feyenoord

Feyenoord speelt donderdag voor het derde jaar op rij tegen AS Roma. De afgelopen twee seizoenen gingen de Rotterdammers ten onder tegen de Romeinen en ook in 2015 ging het al een keertje fout. Feyenoord hoopt in de tussenronde van de Europa League dus op revanche. Sportnieuws.nl praat met Serie A-kenner en voetbalcommentator Emile Schelvis over de wedstrijd van donderdag, maar ook over wat de Italiaanse club zo bijzonder maakt.

Zeg je Serie A, dan zeg je Emile Schelvis. De 65-jarige voetbalcommentator volgt het Italiaanse voetbal al decennialang. Hij presenteerde in de jaren 90 het programma 'Studio Italia', dat inspeelde op de populariteit van de Serie A in Nederland, toen Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard bij AC Milan speelden.

Tegenwoordig is Schelvis commentator bij Ziggo Sport en doet hij vooral wedstrijden in de Italiaanse competitie. Praat met hem over voetbal en de bevlogenheid spat er nog altijd vanaf. Ook AS Roma, de tegenstander van Feyenoord donderdag in de Europa League, heeft bij de geboren Rotterdammer een gevoelige snaar geraakt.

Roma lijkt op Feyenoord

Schelvis was in 2001 aanwezig toen Roma de Scudetto wist te pakken, de laatste keer dat het team landskampioen werd: "Er waren drie miljoen mensen op straat. Een grote zee aan fans, die helemaal gek werden door dat kampioenschap. Niets functioneerde meer: restaurants waren verlaten en er reed geen enkele taxi meer." Toch wist hij nog ergens een maaltijd te scoren: "Ik belandde bij mensen thuis die ik helemaal niet kende. In die huiskamer zitten, was voor mij het kampioensfeest. Er zaten een mannetje of vijftien en ze konden hun geluk niet op. Je dacht haast dat Julius Caesar weer was teruggekeerd."

Roma en Feyenoord treffen elkaar niet voor het eerst in de afgelopen jaren. In 2022 waren de Italianen met 1-0 te sterk in de Conference League-finale en ook schakelde het de Rotterdammers in 2015 en 2023 uit in de Europa League. Door die ontmoetingen en het feit dat Feyenoord-fans in 2015 een Romeinse fontein vernielden, is er een zekere rivaliteit ontstaan tussen beide clubs.

Schelvis vindt dat beide clubs juist op elkaar lijken: "Roma is de club van de taxichaffeurs en de gewone mensen. Ook wel van de elite, maar stadgenoot Lazio is dat veel meer." Het Stadio Olimpico zit ook bijna elke week vol: "Daar mag José Mourinho zich wel voor op zijn borst slaan. Dat is sinds hij daar begonnen is. Er is wel iets gebeurd sinds zijn komst, maar op voetbalgebied is het niet beter geworden onder hem."

Slapende reuzen

Ook op sportief gebied zijn er gelijkenissen tussen de twee teams: "Roma is net als Feyenoord een slapende reus, wat dat betreft zouden ze er goed aan doen om Arne Slot aan te trekken. Dat is precies wat ze nodig hebben." De Italiaanse club heeft de uitstraling van een topclub, maar werd slechts drie keer landskampioen. De laatste titel is dus inmiddels al 23 jaar geleden. Ook Feyenoord maakte zo'n titeldroogte mee. De Rotterdammers pakten in 2017 na achttien jaar eindelijk weer de landstitel en onder Slot werd Feyenoord ook afgelopen seizoen kampioen.

Dat Rome 'een bijzondere stad' is, is meteen ook de valkuil voor de club volgens Schelvis: "Ik liep ooit met Wim Kieft door de stad en die zei 'je gaat hier als speler helemaal naar de klote'. Alles is mooi aan de stad, de restaurants zijn top en de verleidingen groot. Het moeten hele bijzondere voetballers en coaches zijn om hier succesvol te zijn. Het is niet voor niets dat het voor zowel Roma als Lazio bij één landstitel is gebleven deze eeuw."

Geen derde gevecht tussen Slot en Mourinho

Dan naar de wedstrijd van donderdag. De laatste weken oogt het bij Feyenoord vrij moeizaam, maar toch zijn de resultaten niet slecht. De Rotterdammers staan tweede in de Eredivisie en in de halve finales van het bekertoernooi. In de competitie is het gat met koploper PSV groot, maar in de beker wist het de ploeg van Peter Bosz in een vechtwedstrijd te verslaan. "Ik maakte nog een dolletje met Slot over die wedstrijd. Dat José Mourinho een appje had gestuurd met dat hij hartstikke trots op hem was. Dat vindt hij dan niet leuk. Daar is hij te serieus voor, want het is zijn soort voetbal niet", vertelt Schelvis.

Iedereen keek al reikhalzend uit naar de derde ontmoeting tussen Slot en Mourinho. De Portugees liet zich vorig jaar compleet gaan nadat zijn ploeg Feyenoord wist uit te schakelen in de Europa League en dus stond in vele huiskamers de popcorn al klaar. Tot een nieuwe confrontatie kwam het niet. Mourinho werd vorige maand ontslagen en oud-speler Daniele de Rossi zit donderdag op de bank als trainer. In de competitie staat Roma op de zesde plaats en dus wordt het nog een gevecht om zich via deze weg voor de Champions League te plaatsen.

Overleven

Het winnen van de Europa League geeft ook recht op een plaatsje in dat toernooi en dat zal bij Roma ook meespelen: "Mourinho gokte vorig jaar op de Europa League-finale, maar verloor die van Sevilla. Daarom was hij ook zo boos op scheidsrechter Anthony Taylor na afloop."

Schelvis denkt desondanks dat Roma de wedstrijd in De Kuip minder belangrijk vindt: "Je moet er niet raar van opkijken dat hij een aantal andere spelers opstelt, want er komt nog een tweede wedstrijd." Arne Slot moet vanwege blessures in ieder geval een aantal andere namen opstellen en is dus zeker niet de favoriet donderdag: "Voor Feyenoord wordt het overleven."