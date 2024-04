Carlos Tévez verlaat ziekenhuis na onderzoek op hartproblemen en kan training hervatten

PSV kan aanstaande donderdag al officieel landskampioen worden, maar zal in dat geval nog even moeten wachten op een feest in Eindhoven. De ploeg van Peter Bosz komt zelf in actie tegen Heerenveen en moet dan het duel van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles afwachten om te weten of de titel al binnen is. Normaal gesproken volgt dan dezelfde of de volgende dag de huldiging met de platte kar, maar dat is deze keer niet het geval.