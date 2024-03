De jacht op Cristiano Ronaldo is geopend: Kylian Mbappé nadert top tien topscorers Champions League aller tijden

Kylian Mbappé scoorde dinsdagavond twee keer in de Champions League en bezorgde zijn club Paris Saint-Germain daarmee een plekje in de kwartfinales van de Champions League. De Fransman maakte zijn 45e en 46e goal in het toernooi en daarmee nadert hij nu de eerste tien op de topscorerslijst aller tijden.

Mbappé draait al jaren mee, maar hij is nog altijd 'slechts' 25 jaar oud. De teller van de Fransman in de Champions League staat nu op 46 doelpunten in 69 wedstrijden en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Filippo Inzaghi en Eusébio. Hij klimt naar de twaalfde plaats op de ranglijst van topscorers aller tijden.

De Franse superster heeft nog een lange weg te gaan naar de bovenste plaats, want daar staat Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde liefst 140 keer in het toernooi. Bovendien won hij de Champions League in totaal vijf keer: in 2008 met Manchester United en in 2014, 2016, 2017 en 2018 met Real Madrid. Mbappé lukte het nog niet om het toernooi te winnen.

Topscorers Champions League aller tijden

Speler Doelpunten 1. Cristiano Ronaldo 140 2. Lionel Messi 129 3. Robert Lewandowski 93 4. Karim Benzema 90 5. Raúl 71 6. Ruud van Nistelrooy 56 7. Thomas Müller 54 8. Thierry Henry 50 9. Alfredo di Stéfano 49 10. Zlatan Ibrahimovic 48 11. Andriy Shevchenko 48 12. Kylian Mbappé 46

Haaland op komst

Overigens kan Mbappé niet alleen maar naar boven kijken. Onder hem staat iemand die met een nog snellere vaart stijgt op het lijstje. Erling Haaland heeft inmiddels al veertig goals en daarvoor had hij slechts 36 wedstrijden nodig. De Noor is ook nog eens twee jaar jonger dan Mbappé