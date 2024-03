'De situatie daar was veel gunstiger': Eredivisie-club wilde Lutsharel Geertruida wegkapen bij Feyenoord

Lutsharel Geertruida heeft op sportief en persoonlijk vlak veel stappen gemaakt bij Feyenoord. Het leverde hem zijn eigen documentaire 'Kind van Zuid' op. Dat zijn tijd bij de club verfilmd werd, had vooral met zijn liefde voor Feyenoord en vastberadenheid te maken. Geertruida kon namelijk ook naar PSV op achttienjarige leeftijd.

Dat onthulde zijn pa Luthson Geertruida in de documentaire Kind van Zuid. "Toen hij achttien jaar oud was, had hij twee contracten voor zijn neus. Hij kon naar PSV en eentje van Feyenoord", schetste Luthson de situatie. Met betraande ogen: "Hij zei: 'pa, ik blijf bij Feyenoord, want daar word ik prof'."

Geertruida's oudere zus Luthgarmine vulde aan: "De situatie van PSV was veel gunstiger." In Eindhoven was er beschikking over een beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie, waar dat bij Feyenoord niet het geval was. Ook kon hij er meer verdienen. "Hij liet al die mogelijkheden om hier zo te blijven, om te doen wat hij in zich heeft. Passie voor De Kuip", ging Luthson verder. "Wij moeten hem steunen, achter hem staan en doen wat hij wil."

Contracten bij Feyenoord

Geertruida bleef zijn club dus trouw en achteraf bleek dat geen verkeerde keuze. Hij won in 2018 de beker, een jaar later de Johan Cruijff Schaal en vorig jaar als kroon op het werk de landstitel. Ook maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal en maakt hij door zijn veelzijdigheid kans op een plekje in de EK-selectie komender zomer.