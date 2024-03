Arne Slot grapt over ambities van Lutsharel Geertruida: 'De wereldtop? Als rapper?'

De documentaire over Lutsharel Geertruida ging donderdag in première, maar zondag moet de voetballer gewoon weer presteren. Dan speelt Feyenoord tegen FC Utrecht en rekent Arne Slot weer op de verdediger, voetballend wel en dus niet rappend.

Geertruida trad tijdens de première van zijn docu op met zijn eigen nummer. Al rappend vermaakte hij het publiek in het Rotterdamse Villa Thalia. De algemeen directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, zei op die zelfde première dat Geertruida zo goed is dat hij de wereldtop kan halen. Slot wordt ook gevraagd naar die uitspraak. "Als rapper", grapt de trainer over de verdediger.

'Toe aan stapje hogerop'

"Hij is een enorm goede speler, die een stapje hogerop kan", vertelt Slot over de kwaliteiten van Geertruida. "Dat zou je bijna zeggen, maar wij zitten bij Feyenoord inmiddels ook wel op een serieus hoog niveau. Als je die stap hoger dan maakt, is het altijd wel redelijk onvoorspelbaar hoe het dan gaat. We hebben afgelopen twee tot drie jaar veel spelers gezien die rijp waren voor een stap hoger. Dan heb je jongens die zich heel goed ontwikkelen, maar ook gevallen die een zwaardere periode tegemoet gingen."

Kwaliteiten

Slot is ook erg te spreken over de specifieke pluspunten van zijn verdediger. "Ik vind wel dat Geertruida kwaliteiten heeft om heel ver te komen. Heel comfortabel aan de bal, gecombineerd met het fysieke en snelheid. Hij heeft veel om heel hoog te kunnen spelen, maar je weet nooit wat je tegen komt als je die stap maakt. Er zijn veel variabelen die dat kunnen veranderen." Geertruida heeft nog een contract tot de zomer van 2025 in Rotterdam.