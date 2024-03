Georginio Wijnaldum krijgt steun na bakken met kritiek: 'U had hetzelfde gedaan'

Columnist Sjoerd Mossou heeft het opgenomen voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder is terug bij Oranje en daar waar hij eerst een van de publiekslievelingen was, is daar nu weinig meer van over.

Wijnaldum vertrok na een aantal uiterst succesvolle jaren bij Liverpool naar Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad wilde het maar niet lukken, werd hij verhuurd aan AS Roma, maar gooiden blessures roet in het eten. Zijn transfer naar Saoedi-Arabië leverde hem al een hoop kritiek op, maar dinsdag liet Wijnaldum weten dat hij ook terug naar Feyenoord had kunnen komen. Dit deed hij niet 'omdat hij dan te veel moest inleveren'. Ook dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Mossou verdedigt de 33-jarige middenvelder in zijn column. "Wie zijn wij om over het geld van een ander te oordelen?", vraagt de columnist zich hardop af. "Wijnaldum komt uit Schiermond nota bene, een Rotterdamse probleemwijk waar je begint met niets en doorgaans eindigt met weinig."

Ook denk de columnist van het Algemeen Dagblad dat eenander dezelfde keuze zou hebben gemaakt als de voetballer. "Wijnaldum stond voor een keuze: minimaal een jaartje doorbijten in Saoedi-Arabië, de kritiek trotseren en je interlandcarriere op het spel zetten. Ofwel nu al terugkeren naar de Eredivisie, maar dan wel zeven á acht miljoen in de Maas kieperen terwijl je hele familie op de kade staat toe te kijken. Geen enkele voetballer ter wereld had voor het laatste gekozen, en laten we even eerlijk zijn: u of ik ook niet", zo concludeert Mossou.