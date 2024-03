Jerdy Schouten over rol als centrale verdediger: 'Precies waar ik bang voor was'

Jerdy Schouten speelt nog geen jaar weer in de Eredivisie, maar hij is één van de spelers die trainer Peter Bosz als eerste op het wedstrijdformulier zet bij PSV. Waar hij dan neergezet wordt nog maar de vraag: sinds dit seizoen speelt Schouten ook vaak centraal achterin.

Steeds wordt hij een beetje verder terug getrokken op het veld. Bij Telstar speelde Schouten namelijk nog als aanvallende middenvelder. "Ik begon als nummer tien, totdat er een speler naar Telstar kwam die voor de club ook een buitenkansje was, Mohammed Osman. Dat was echt een pure nummer tien en dus werd ik op ‘zes’ gezet", vertelt Schouten een Helden Magazine.

Toenmalig trainer Mike Snoei vertelde Schouten toen "in hem al langer een 'zes' gezien te hebben". De speler denkt daar het zijne van. "Volgens mij dacht hij gewoon: even kijken of dat ook gaat. Achteraf pakte het goed uit", lacht Schouten.

Centraal achterin

Bij PSV moest hij nog verder naar achteren op het veld. Van de middenvelder wordt door Bosz sporadisch een centrale verdediger gemaakt. "Meteen in mijn eerste wedstrijd voor PSV tegen Vitesse zette de trainer mij centraal achterin. Ik dacht: weet hij wel dat ik nooit eerder centraal achterin heb gestaan? Één helftje bij Bologna, meer niet. Blijkbaar hadden de scouts van PSV dat gezien. Ik dacht even: wat gebeurt hier?"

"Ik vind het helemaal niet erg om af en toe centraal achterin te staan, maar uiteindelijk ben ik een middenvelder. Zo wil ik ook gezien worden."

Dat blijkt wel als het gaat over een uitspraak van René van der Gijp. De goedlachse analist stelde dat Schouten naast Virgil van Dijk achterin zou moeten staan bij het Nederlands elftal. "Tim Wolf, de assistent bij PSV, zei tegen me: 'Heb je gehoord wat Van der Gijp heeft geroepen?' Ik zei: ja, en dat is precies waar ik bang voor was, daarom wil ik niet centraal staan."

"Ik zie mezelf als middenvelder in het Nederlands elftal. En of ík dan degene ben die naast Frenkie de Jong staat? Dat is de keuze van de bondscoach", eindigt Schouten politiek correct.

Duitsland-Nederland

Tegen Schotland bleef Schouten de gehele wedstrijd op de bank. In en tegen Duitsland lijkt het logisch dat de PSV'er minuten gaat maken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al eens aan dat dit de laatste interlandperiode is dat spelers hem kunnen overtuigen en dat hij meerdere spelers in actie wilde zien.