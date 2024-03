FC Twente dankt Boadu en Smal voor nipte overwinning in Overijsselse derby

Feyenoord heeft een achterstand van 2-0 weggepoetst in eigen huis. FC Utrecht, dat vol voor de Europese play-offs wil gaan, kwam brutaal op voorsprong in De Kuip. Feyenoord hield het lang spannend, maar rekende in de tweede helft af met de Domstedelingen. Het duel eindigde in 4-2, het gat met PSV is teruggebracht tot zeven punten.