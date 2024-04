Groot feest in Nijmegen na overwinning in Gelderse Derby: 'We schrijven geschiedenis'

Voor het eerst sinds 2016 won NEC weer eens de Gelderse Derby van Vitesse. De Nijmegenaren scoorden drie keer in het GelreDome, waar geen uitsupporters aanwezig mochten zijn, en dus was het bij terugkomst tijd voor een feestje.

De spelersbus werd door honderden NEC-fans onthaald bij stadion De Goffert. Omroep Gelderland spreekt zelfs van een volksfeest in Nijmegen. Op beelden is te zien dat honderden supporters zich met rood- en groengekleurde fakkels hebben verzameld bij de thuisbasis van de club. De spelers spraken de supporters ook nog even toe.

NEC had sinds 1997 slechts twee keer gewonnen in de Gelderse derby in Arnhem. Uitgerekend in het rampseizoen van Vitesse rekende NEC af met dat derbysyndroom. Het werd 3-0 voor de Nijmegenaren. Door de nederlaag van Ajax in Rotterdam heeft NEC met de overwinning ook de vijfde plek van de Amsterdammers overgenomen in de Eredivisie.

En er is nog meer goed nieuws voor de Nijmegenaren, de kans is namelijk groot dat trainer Rogier Meijer zijn aflopende contract gaat verlengen. Hij snapt de vreugde van de supporters na afloop van de derbywinst heel goed. "Voor ons is dit een belangrijke overwinning", aldus Meijer. "We schrijven toch ook geschiedenis. En er waren allerlei sentimenten, supporters die niet mee konden. Dan is het toch een iets andere wedstrijd dan normaal. Als je dan wint, ben je blij, ook al was het een slechte wedstrijd."