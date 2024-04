Huurpand Cody Gakpo in Roermond is walgelijk smerig: 'Viel een rat door het plafond'

Cody Gakpo is niet alleen voetballer van Liverpool, want de Eindhovenaar is ook huizeneigenaar en verhuurder. En in een van zijn panden, in Roermond, lopen volgens huurders ratten rond en worden de muren overwoekerd door schimmel.

De Limburger ging op onderzoek uit en constateert dat het huis in Roermond nogal wat gebreken vertoont: dode muizen op de overloop, een trappenuis vol troep, gaten in plafonds, beschimmelde badkamermuren, niet weggewerkte kabels. De krant sprak met enkele huurders, waarvan er twee claimen ziek te zijn geworden door de omstandigheden. Eentje heeft last van de luchtwegen, de ander heeft rugklachten. Ze wonen in een appartement in de kelder waar het vrij donker is.

Ratten

Een van de huurders maakte iets tamelijk angstaanjagends mee: er viel plots een rat door het plafond. "Ik schrok me dood. Ik zag hem zo lopen, een rat met een lange staart. Dat was zeker geen muis." Een ander heeft ook zo zijn twijfels over de hygiëne: "Er wordt niet vaak genoeg gepoetst. Vuilnis ligt opgestapeld achter de poort: oude bedden, lachgasflessen en drankflessen."

Huisbaas

Een van hen heeft advocaat Gijs Geerlings ingschakeld, en die heeft weer een klacht ingediend bij de huisbaas. Die baas is dus Gakpo. Uit een contract van een huurder blijkt dat het pand wordt beheerd door Elevate Finance uit Weert en dat de stichting Samaritaan de eigenaar is ervan. Cody Gakpo is 'alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder' van Samaritaan. Stefan Stals acteert als aanspreekpunt en hij ontkent dat de klachten van de huurders gegrond zijn. "Er was overlast van muizen. Die hebben we laten verdelgen. De onderhoudstoestand van het pand is goed."

Salaris van Cody Gakpo

Inmiddels hebben ook Engelse media lucht gekregen van het vieze luchtje in Roermond. Daily Star wijst er fijntjes op dat Gakpo genoeg geld verdient om zijn panden spic en span te kunnen houden: "De Nederlandse ster verdient circa 130.00 pond per week. Hij vraagt tot 875 euro per maand voor wat wordt beschreven als een duister keldertje vol schimmel,en 850 euro voor een flatje dat volgens de huurders zo klein is dat ze zijwaarts moeten lopen om de deur te bereiken."