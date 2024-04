Manchester City grote winnaar van het weekend: Liverpool én Arsenal verliezen

Manchester City is de grote winnaar van dit Premier League-weekend. De ploeg van Pep Guardiola zag zondag Liverpool én Arsenal verliezen. Arsenal verloor zondagavond met 2-0 van Aston Villa, nadat Liverpool eerder op de dag met 1-0 van Crystal Palace verloor.

Eberechi Eze maakte na veertien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Liverpool kreeg nog gigantisch veel kansen om in ieder geval één keer te scoren, maar het lukte de mannen van Jurgen Klopp niet. Ook Cody Gakpo, die in de 66e minuut in het veld kwam, kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken.

Ook aanvoerder Virgil van Dijk stond in de basis bij Liverpool, terwijl Jaïro Riedewald inviel bij Crystal Palace. Het betekende voor hem zijn vijfde Premier League-optreden van het seizoen.

Arsenal verliest ook

Later op zondag verloor Arsenal in eigen huis met 2-0 van Aston Villa. Het stond heel lang 0-0, maar in de laatste minuten scoorden Leon Bailey en Ollie Watkins allebei.

Bij een zege had Arsenal bovenaan gekomen in de Premier League, met één punt voorsprong op Manchester City en drie op Liverpool. Dat gebeurt dus niet: met nog zes speelronden te gaan in de Engelse competitie is de achterstand nu twee punten op City.

Bij Arsenal zullen ze flashbacks krijgen naar vorig seizoen, waar de Londenaren ook heel lang meededen om de titel. Destijds zakte het spel van Arsenal in de laatste weken in, waardoor Manchester City er met de titel vandoor ging.