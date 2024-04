Peter Bosz levert PSV tientallen miljoenen op: 'Heeft hij een grote rol in gespeeld'

PSV kan de landstitel haast niet meer ontgaan en dat leidt uiteraard tot tevredenheid bij Marcel Brands. De algemeen directeur van de Eindhovenaren vierde donderdag na de zege tegen Heerenveen en feestje met de staf en de spelers. Het succes is mede te danken aan trainer Peter Bosz en volgens Brands heeft hij een hele positieve invloed op PSV.

Bosz werd afgelopen zomer aangesteld bij PSV en dat is een heel goed huwelijk gebleken. Onder leiding van de 60-jarige trainer bleven de Eindhovenaren de eerste 26 duels in de Eredivisie ongeslagen en werd voor het eerst sinds 2016 ook de tweede ronde in de Champions League gehaald. Daarmee heeft Bosz ook een positieve invloed gehad op de waarde van de selectie.

"Je kijkt altijd bij een club wat de selectie waard is", vertelde Brands zondagochtend bij ESPN. "We waren aan het begin van het seizoen Cody Gakpo en Noni Madueke kwijt, dus we begonnen rond de zestig a zeventig miljoen. Nu is dat het dubbele. Daar heeft de trainer een hele grote rol in gespeeld."

Geëmotioneerde Peter Bosz deelt speciale foto met spelers van PSV Er heerste een opperbeste stemming in de perszaal in Heerenveen. Joey Veerman was uitzinnig en Peter Bosz was zo trots als een pauw. "Ik heb net de jongens gevraagd een foto met mij en mijn staf te maken. Dat wilde ik graag", zei hij na afloop. "Dit moment, na zo'n wedstrijd. Dat is geweldig."

Vertrek niet aan de orde

PSV ziet dat concurrent Feyenoord hun trainer Arne Slot kwijt gaat raken aan Liverpool, maar in Eindhoven hoeft er geen club aan te kloppen voor Bosz. "Nee", was het duidelijke antwoord van Brands op de vraag van Hans Kraay Jr. of PSV hun trainer voor vijftien miljoen zou laten gaan. Dat bedrag zou Liverpool over hebben voor Slot.

Brands vindt dat de situatie van Bosz bij PSV anders is dan die van Slot: "Hij is ook pas één jaar bij de club. Arne heeft iets neergezet in drie jaar en dan komt er een moment waarop dat kan gebeuren. Dan sta je er heel anders in en is het logisch is dat hij een stap gaat maken."