Keeper Michael Brouwer steelt na PSV - Heracles de harten van twee vrouwen en een dolblij jochie

Michael Brouwer beleefde een schitterende avond. Hoewel zijn club Heracles Almelo met 2-0 verloor bij PSV, werd de keeper misschien wel man of the match. Hij verrichtte elf reddingen en voorkwam zo een dikke nederlaag. Na afloop stal hij de harten van het publiek.

De Heracles-keeper ging even langs zijn partner en een vriendin om een kusje te geven. Vervolgens gaf hij heel nonchalant zijn handschoenen aan een nietsvermoedend jochie, die zijn ogen niet kon geloven. Met open mond nam hij de handschoenen aan. Ook zijn vader kon de actie van Brouwer niet geloven. Samen stonden vader en zoon na te genieten.

PSV won dus vrijdagavond zakelijk met 2-0 van Heracles. De ploeg schoot liefst 39 keer en daarmee is het de derde ploeg ooit sinds Opta de Eredivisie in detail meet die zoveel schoot. Het belangrijkste was dat er geen blessures vielen bij PSV, dat dinsdag thuis in de Champions League tegen Borussia Dortmund speelt.

Na afloop zei trainer Peter Bosz zich geen zorgen te maken over de weinige doelpunten die zijn ploeg uit al die schoten maakte. Hij prees keeper Brouwer van Heracles ook. "Hij deed het goed, maar ik vind dat een aantal er echt wel in had gemogen."

Bij Dortmund ontbreekt spits Sebastien Haller. Hij heeft dezelfde blessure opgelopen op de Afrika Cup als dat hij bij Dortmund voor de winter opliep. Maar met Niclas Füllkrug heeft BVB een prima eerste spits rondlopen.