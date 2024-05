LIVE FC Volendam - Ajax | Chuba Akpom zet Ajax op 0-2

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen FC Volendam. De Amsterdammers strijden om plek vijf en voor de thuisploeg staat er ook een hoop op het spel: als Volendam verliest is het officieel gedegradeerd.

59' Chuba Akpom maakt er 0-2 van. Een mooie actie van Mika Godts aan de linkerkant. Via de keeper valt de bal voor de voeten van de Engelsman, die alleen nog maar binnen hoeft te schieten.

26' Ajax komt op 0-1. Kenneth Taylor schiet vanaf rondje zestien prachtig binnen en laat de keeper van Volendam kansloos. Als vervolgens de aftrap genomen moet worden, gaat de doelpuntenmaker erbij zitten. De middenvelder kan uiteindelijk verder.

9' Een opvallend moment, waar Ajax goed wegkomt. FC Volendam lijkt een penalty te krijgen, maar in aanloop naar de overtreding van Gerónimo Rulli staat aanvoerder Damon Mirani buitenspel.

Opstellingen FC Volendam - Ajax

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Plat, Mirani, Flint, Cox; Twigt, De Haan, Le Roux; Booth, Semedo, Johnson



Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Kaplan, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Akpom, Brobbey, Godts

Amsterdamse lappenmand stroomt leeg

"Brian Brobbey heeft een goede week achter de rug, maar in de wedstrijd moeten we het even afwachten, hoewel ik ervan uitga dat hij een groot gedeelte van de wedstrijd kan spelen", vertelt trainer John van 't Schip aan ESPN. "Naar Jordan Henderson moeten we even kijken, hij heeft wel een groot gedeelte met de groep getraind, dus hopelijk kan hij meer dan een uur spelen en misschien wel langer." Berghuis kan eventueel invullen bij de Amsterdammers.

Felicitaties aan PSV

De trainer was daarnaast erg sportief en feliciteerde PSV met het behaalde kampioenschap. "Ze zijn constant geweest en speelden goed voetbal, met een goede balans in de selectie, dat is meer dan verdiend. Peter Bosz heeft het fantastisch gedaan en PSV naar een hoger niveau gebracht. Daar heeft hij een belangrijke rol in gehad."