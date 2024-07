Guus Hiddink krijgt belletjes uit de hele wereld dankzij Oranje: 'Jullie worden Europees kampioen'

Het Nederlands elftal kreeg de afgelopen weken veel kritiek, maar Guus Hiddink vindt dat Oranje tot dusver een goede prestatie heeft geleverd. De voormalig bondscoach merkt echter na de duels tegen Oostenrijk en Roemenië hoe opportuun de voetbalwereld is.

Na de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk kon Nederland rekenen op bakken vol kritiek. "Dat is zó opportuun. Iedereen had hun mening alweer paraat en had twijfels over Oranje. Nu speelden ze een goede wedstrijd en dan ziet iedereen ons als Europees kampioen. Dat is wel heel opportuun, maar zo is de voetbalwereld", zei Hiddink in gesprek met Sportnieuws.nl.

Belletjes vanuit de hele wereld

Hiddink kreeg de afgelopen dagen tientallen appjes en belletjes vanuit landen waar hij heeft gewerkt. "Aan die reacties merk je meteen wat één wedstrijd kan doen veranderen. Van Australië tot Rusland stuurden ze berichtjes met: 'jullie worden Europees kampioen'. Dat is dan wel weer het andere uiterste, maar dat is goed om te zien voor Nederland."

Gemakkelijke route voor Oranje

De voormalig bondscoach denkt dat Nederland gelukt heeft met het schema richting de finale. "Het is wel de 'gemakkelijke' route naar de eindstreep. Ik voorzie bijvoorbeeld niet zoveel problemen met Turkije, want die missen ook nog eens een paar belangrijke spelers. Dat mag geen probleem zijn voor Oranje."

'Turkije kapot spelen'

Hiddink is van mening dat Nederland de kwaliteiten heeft om de wedstrijd in het begin al te beslissen. "Dat moeten onze spelers kunnen. Eigenlijk moet je Turkije na een uur spelen toch redelijk leeg hebben gespeeld. Tegen Oostenrijk was het voor hen het laatste half uur ook alleen maar tegenhouden. Onze toppers moeten daar het verschil tegen kunnen maken."

Genieten van intensiteit op het EK

Het EK is tot dusver een toernooi vol met attractief voetbal, ziet ook Hiddink. De 77-jarige oud-trainer geniet onder meer van Zwitserland. "Dat is mooi om te zien, want het is super attractief. En je ziet dat het ook resultaat heeft opgeleverd. Ik vind het heel mooi, leuk en attractief om te zien. Dat is veel mooier dan alles gesloten houden en zien hoe ver je komt", sloot Hiddink af.

