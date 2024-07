'De magie van Memphis Depay zit momenteel bij Cody Gakpo'

Het Nederlands elftal won dinsdagavond in München van Oostenrijk en Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was daar met Aron Kleeven aanwezig. Op de terugweg naar Wolfsburg bespreken zij in de trein het vervolg van Oranje op het EK voetbal.

Oranje was oppermachtig in de Munich Football Arena tegen Roemenië. In de achtste finale van het EK werd het 3-0, mede dankzij een ijzersterke Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool was goed voor een goal en een assist.

Kraaijeveld: "Hij is gewoon de grote man bij Oranje. We hebben het telkens over dat Memphis negentig minuten moet blijven staan, omdat hij altijd een magisch moment heeft, maar die magie zit toch echt bij Gakpo momenteel. Dus ik zou zeggen: alle ballen op Cody Gakpo. Die kan er nog wel eens voor zorgen dat we heel ver komen dit EK."

'Solide' defensie van Turkije

Nadat de verslaggevers de Munich Football Arena hadden verlaten, was de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije al afgelopen. De Turken wonnen verrassend met 2-1 en zijn komende zaterdag de tegenstander van Nederland in de kwartfinale. Reden voor Kraaijeveld om die achtste finale even terug te kijken.

Hij zag dat de verdediging van Turkije 'solide' in elkaar zat. "Organisatorisch zit het hele team niet goed in elkaar, maar we moeten de kansen klinischer gaan afmaken om door te gaan." Kraaijeveld zag Nederland namelijk nog veel kansen missen tegen Roemenië en denkt dat het beter moet tegen Turkije én zeker ook later in het toernooi, tegen nog betere tegenstanders.

Hoge cijfers voor Cody Gakpo

De Duitse media waren aardig te spreken over het Nederlands elftal, zag Kraaijeveld in de trein. Daar bladerde hij de krantjes door. Cody Gakpo kreeg een 1 in een Duitse krant, maar dat betekent juist goed nieuws. In Duitsland is een 1 het hoogste cijfer en een 6 het laagste. "Eigenlijk een 10, dus", concludeerden de treingangers dan ook.

Bart Verbruggen kreeg een 2, evenals Tijjani Reijnders. Steven Bergwijn stelde volgens de Duitse media teleur met een 4. Kraaijeveld deelde zelf ook cijfers uit na de wedstrijd, maar dan van 1 tot en met 10. Hij gaf Gakpo, die een goal en een assist afleverde, een 8. De rest van de spelers van Oranje kreeg óók een voldoende van de verslaggever.

L'Équipe dacht daar overigens anders over. De Franse krant deelde liefst vijf onvoldoendes uit aan de basisklanten van het Nederlands elftal. Toch gaf ook L'Équipe een 8 aan Gakpo.

