Orkun Kökçü moet pikante kwartfinale tegen Nederland op EK missen

Nederland treft Turkije in de kwartfinales van het EK. Tussen de twee landen zijn veel dwarsverbanden te vinden, maar één oude bekende zal zaterdag niet op het veld staan bij de ontmoeting tussen beide landen. Orkun Kökçü, geboren in Haarlem, kreeg namelijk een gele kaart in de achtste finale tegen Oostenrijk en dat was een hele dure.

Kökçü werd al vroeg in de wedstrijd tussen Turkije en Oostenrijk op de bon geslingerd. Dat was zijn tweede gele kaart van het toernooi, want in zijn korte invalbeurt tegen Tsjechië in de groepsfase had hij er ook al eentje gekregen. Twee gele kaarten levert een schorsing op en dus is Kökçü niet van de partij tegen Oranje.

Nederland treft Turkije in kwartfinale van EK: Turken schakelen Oostenrijk uit De tegenstander van Nederland in de kwartfinale van het EK is bekend. De ploeg van Ronald Koeman neemt het zaterdagavond op tegen Turkije. De Turken versloegen Oostenrijk, dat in de groepsfase nog van Oranje won, dankzij twee doeltreffende corners: 2-1.

De oud-speler van Feyenoord is trouwens niet de enige speler die het duel met Nederland moet missen. Ook Ismail Yüksek kreeg tegen Oostenrijk geel en is net als Kökçü geschorst voor de wedstrijden tegen Oranje. Bij het Nederlands elftal is er niemand geschorst.

Kökçü is een van de twee spelers in de Turkse selectie die in Nederland is geboren. Ook Ferdi Kadioglu groeide op in Nederland. Beide spelers speelden zelfs nog voor de jeugdelftallen van Oranje, maar besloten uiteindelijk toch voor Turkije uit te komen.

Waarom Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu voor Turkije spelen op het EK (en dus niet voor Nederland) Orkun Kökçü en Ferdi Kadioğlu stonden allebei aan de aftrap bij het EK-duel van Turkije tegen Oostenrijk in de achtste finales. Dat is best bijzonder, want ze werden allebei geboren in Nederland en speelden zelfs interlands voor de jeugdelftallen van Oranje.

Sterk Nederland

Nederland plaatste zich eerder op de avond voor de kwartfinales door Roemenië overtuigend met 3-0 te verslaan. Cody Gakpo was met een goal en een assist de uitblinker, maar ook Donyell Malen liet zich gelden met twee doelpunten.

Dossier Oranje: lees hier alles terug over de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië Het Nederlands elftal heeft in de kwartfinale van het EK afgerekend met Roemenië. Het bleef lang spannend in München, maar na de goede invalbeurt van Donyell Malen kwam de overwinning niet meer in gevaar. In de eerste helft opende Cody Gakpo de rekening met een bekeken knal bij de eerste paal. Vervolgens was Gakpo belangrijk het eerste doelpunt van Malen. In de blessuretijd bekroonde Malen een goede wedstrijd van Oranje met de 3-0.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.