Matthijs de Ligt traint bij Nederland los van de groep, update over klachten drietal basisspelers

Matthijs de Ligt trainde daags na de gewonnen achtste finale tegen Roemenië voor zichzelf. Terwijl de basisspelers uitfietsten en de rest van de selectie trainde, deed de verdediger van Bayern München apart wat loopoefeningen. De voormalig Ajacied kampt, net als drie basisklanten, met lichte klachten.

De verwachting is dat De Ligt snel weer volledig meedraait met de selectie van Ronald Koeman, weet de De Telegraaf. Ook Jerdy Schouten en Nathan Aké, die uit voorzorg naar de kant werden gehaald in het met 3-0 gewonnen duel tegen Roemenië, hebben geen ernstige klachten. Zij kunnen donderdag gewoon met de rest van de basisspelers de training hervatten.

Steven Bergwijn kreeg tegen de Roemenen voor het eerst speeltijd en mocht direct vanaf de aftrap starten. Dat deed hij niet onverdienstelijk, maar toch werd hij in de rust gewisseld, omdat ook hij lichte klachten had. Zijn vervanger Donyell Malen, die tweemaal scoorde, speelde dus 45 minuten en deed daarom net als de basisspelers niet mee met de training.

Geen speeltijd

De Ligt is een van de spelers die tot dusver nog niet in actie kwam voor Oranje. Ryan Gravenberch en Brian Brobbey wachten ook nog op hun eerste speelminuten, zoals dat - niet bepaald verrassend - ook geldt voor reservekeepers Mark Flekken en Justin Bijlow.

Joshua Zirkzee en Ian Maatsen werden in eerste instantie niet eens geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman. Vanwege blessures mochten zij alsnog hopen op hun debuut op een groot toernooi, wat voor beide spelers tevens hun interlanddebuut zou zijn. Maar ze wisten ook dat ze niet hoog in de pikorde zouden staan en dat is ook na de achtste finale nog het geval; ook de twee jongelingen werden nog niet ingezet.

Programma tot kwartfinale

Oranje vloog direct na de achtste finale terug van München naar Wolfsburg. Ter voorbereiding op de kwartfinale van zaterdag tegen Turkije oefent de selectie van Koeman donderdag nog een keer besloten in Wolfsburg. Vrijdag is de laatste trainingsessie, vermoedelijk ook in Wolfsburg. Daarna vertrekt Oranje met de trein naar speelstad Berlijn. In de groepsfase verloor het Nederlands elftal in de Duitse hoofdstad met 3-2 van Oostenrijk.

