Bart Verbruggen krijgt opvallend advies richting Nederland - Turkije: 'Hij moet zijn kop eraf stompen'

"Als je alle spelers op een rij zet, is Memphis de minste." Dat stelt Aad de Mos in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De ex-toptrainer geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening over het Nederlands elftal en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

Uiteraard heeft De Mos gekeken naar Roemenië - Nederland (0-3). Hij was onder de indruk van de ploeg van Ronald Koeman. Een paar spelers blonken echt uit volgens De Mos. "Jerdy Schouten speelde een perfecte wedstrijd, die kon de ballen er steeds doorheen steken." De Mos vond één Oranje-speler wel tegenvallen. "Dat was toch weer Memphis. Als je alle spelers op een rij zet is hij de minste, helaas."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Toch zou De Mos in de kwartfinale tegen Turkije gewoon opnieuw voor Memphis kiezen, al hoopt hij dat Koeman ook eens voor een andere spits durft te kiezen. "Ik ken de situatie op de trainingen niet, maar als dat stabiel en goed is, zou ik het toch een keer proberen met Brian Brobbey of Joshua Zirkzee."

Lof voor Cody Gakpo

Naast Schouten vond De Mos ook dat Cody Gakpo een ijzersterke wedstrijd speelde. De Eindhovenaar maakte al drie goals dit EK en is gedeeld topscorer van het toernooi. De Mos vindt hem een van de smaakmakers tot nog toe. "Als Nederland de finale haalt, dan is hij zich aan het ontwikkelen tot de ster van het toernooi."

Tips voor Bart Verbruggen

Zaterdagavond wacht de halve finale in Berlijn, Nederland neemt het dan op tegen Turkije. De Mos heeft uiteraard tips voor Oranje. Met name voor doelman Bart Verbruggen. "Merih Demiral kopt er twee binnen, binnen het vijfmetergebied. Hij moet die kop van die Demiral de eerste keer eraf stompen, zodat hij niet meer kopt. Dan gaat hij maar met een tulband lopen."

Het is nog maar de vraag of Demiral in actie mag komen. Er loopt een onderzoek naar de Turkse verdediger vanwege een gebaar dat hij maakte na de gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk. Daarin scoorde hij dus twee keer.

Turkse topscorer in opspraak na omstreden groet: schorsing voor clash met Nederland dreigt Merih Demiral werd dinsdagavond de held van Turkije nadat hij met twee treffers zijn land naar de kwartfinale van het EK hielp. Hij vierde zijn tweede treffer echter met de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Die groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht. Niet gek dus dat Demiral voor veel ophef zorgde.

