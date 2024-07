Nederland - Turkije zorgt voor verdeeldheid bij Vandaag Inside: 'Als Turkije wint, ben ik ook blij'

Het wordt zaterdag een bijzondere wedstrijd tussen Nederland en Turkije op het EK. Vanwege de grote Turkse gemeenschap in Nederland zal er ook bij een uitschakeling van Oranje feest gevierd worden in de Nederlandse straten. Ook bij Vandaag Inside zijn de meningen verdeeld.

Daar zijn Olcay Gulsen en Özcan Akyol woensdagavond te gast. Akyol, ook wel Eus genoemd, heeft Turkse ouders en ook Gulsen heeft Turkse roots. Tijdens de uitzending wordt aan beiden gevraagd of ze zaterdag voor Nederland of voor Turkije juichen. Gulsen geeft meteen toe dat ze de wedstrijd tussen Turkije en Oostenrijk helemaal niet gezien heeft.

Gulsen heeft dus voorkeur voor het elftal van Ronald Koeman. "Ik denk dat ik zaterdag ook voor Nederland ben." Al zou ze een eventuele Turkse zege ook wel waarderen. "Maar als Turkije wint ben ik ook blij." Eus haakt gevat in op de politieke situatie van Nederland. "Als Turkije wint en ze gaan allemaal toeteren, denk ik wel dat de PVV er weer vijf zetels bij heeft. Mij is het om het even, het maakt me echt niet uit."

Dat Oranje het überhaupt opneemt tegen Turkije, daar had Eus geen rekening mee gehouden. "Iedereen dacht: Oostenrijk walst wel over Turkije heen. De Turken hebben het zelf ook niet verwacht", zo vertelt de schrijver en columnist.

Na de zege van Turkije op Oostenrijk was er al feest in meerdere grote Nederlandse steden. In onder meer Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Amsterdam ging een deel van de Turkse gemeenschap de straat op om de overwinning te vieren. Daar werd uiteraard ook flink getoeterd, het handelsmerk van Turkse fans na een overwinning.

