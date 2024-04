Memphis Depay botst bij training Atlético Madrid tegen ploeggenoot en moet per brancard veld af

Memphis Depay heeft zaterdag een blessure opgelopen tijdens een training van van Atlético Madrid. De aanvaller botste tegen een ploeggenoot. Zelf opstaan lukte niet meer, waarna er een brancard aan te pas moest komen om Memphis van het veld te tillen.

Mundo Deportivo schrijft dat het incident gebeurde in het laatste deel van de training. De club heeft nog geen informatie gegeven over de status van Memphis. Dit weekend is er geen competitievoetbal in Spanje, vanwege de bekerfinale tussen Athletic Club en Real Mallorca.

Blessures bij Memphis Depay

Veel spelers ontkomnen er niet aan en zeker Memphis Depay heeft er vaak last van: blessures. Zo was het voor de aanvaller een race tegen de klok om op tijd fit te worden voor het EK voetbal 2020 (in 2021). Hij redde het, maar maakte op dat toernooi geen geweldige indruk. Ook in 2023 miste hij grote delen van de speelkalender door kwetsuren. Dat jaar ontbrak hij in acht van de tien interlands van Nederland.

Hij leek gaandeweg 2024 te hebben afgerekend met de pech. Hij speelde met Oranje mee in de oefenland tegen Schotland en Duitsland, in maart. Bondscoach Ronald Koeman zit met zijn handen in het haar als Memphis niet beschikbaar is voor het EK 2024, want dan houdt Oranje wel heel weinig topaanvallers over.