NEC-keeper Jasper Cillessen wil niet aan penalty's denken in bekerfinale: 'In negentig minuten beslissen'

Jasper Cillessen heeft nogal wat bekerfinales meegemaakt. Hij gaat zondag op voor al zijn zesde bekerfinale. Deze keer dan wél voor het eerst met NEC. In Feyenoord wacht een lastige tegenstander voor zijn club, dat wel goed in vorm is. "We willen het in negentig minuten beslissen", zegt hij tegen deze site.

Jasper Cillessen staat zondag voor zijn eerste KNVB Beker-finale als basisspeler. Hij speelde al eens een bekerfinale met Ajax maar won de prijs nog nooit in Nederland. Hij geeft toe dat het toch wel lekker zou zijn als hij deze aan zijn prijzenkast kan toevoegen. Ook omdat hij de dag na de finale (22 april) jarig is. "Laten we hopen dat we het als club voor elkaar kunnen krijgen en ik mijzelf een dag later een mooi verjaardagscadeau kan geven", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Jasper Cillessen over de bekerfinale van NEC tegen Feyenoord en of hij al getraind heeft op penalty's Jasper Cillessen heeft al wat finales gespeeld, maar de bekerfinale van 'zijn' NEC tegen Feyenoord wordt toch wel een hele speciale. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt de keeper van de Nijmeegse club vooruit op de wedstrijd van 21 april in De Kuip. "Zou mooi zijn als we, net als tegen PSV, het een grote club moeilijk kunnen maken."

Penalty's

Met een eventuele penaltyreeks is Cillessen totaal nog niet bezig. Hij pakte de laatste twee pingels (waarvan er één werd afgekeurd) en is daardoor behoorlijk zeker van zijn zaak. Maar hij wil het niet eens zo ver laten komen: "Wij willen het gewoon in negentig minuten beslissen", was hij strijdlustig voor de bekerfinale.

En waarom ook niet? NEC is goed in vorm. Men spreekt van een underdogpositie, maar kan je dat wel zo stellen? "Feyenoord staat niet voor niets waar ze nu staan, in principe zijn zij verder. Maar zo’n finale is een wedstrijd op zich", gaf hij toe. "Zij hebben wel meer ervaring in het spelen van grote wedstrijden, met de Champions League ook natuurlijk."

Lasse Schöne onder de indruk van kampioenstattoo bij NEC-fan: 'Die kunnen we niet in de steek laten hoor' Zondag staat de KNVB Bekerfinale op de planning tussen Feyenoord en NEC. Er is één NEC-supporter die al zoveel vertrouwen erin had dat hij een tattoo op zijn rug liet zetten voor de bekerwinst. De spelers kunnen hem nu niet teleurstellen, zou je zeggen. "Zo, die heeft wel lef", zei aanvoerder Lasse Schöne tegen Sportnieuws.nl.

Beleving in Nijmegen

Hij merkt om zich heen dat het lekker leeft in de stad Nijmegen. Hij had de tattoo op de rug van een overenthousiaste fan al gezien: "Zelf ben ik er niet van, maar deze vond ik wel mooi. Dit zie je ook wel vaker natuurlijk. Soms pakt het goed uit, soms niet." Bij het team leeft het ook al lekker, maar hij wil niet dat mensen zich gek laten maken. Dus droomt hij zelf ook nog niet over de beker. "Nee, laten we hopen dat dat snel komt, maar dat ik wel door slaap dan."

De bekerfinale wordt zondag gespeeld in De Kuip, waar 160 bussen vanuit Nijmegen naartoe zullen reizen. Het wordt de vijfde bekerfinale voor de club uit Nijmegen. Alle voorgaande vier finales werden allemaal verloren.