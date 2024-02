Newcastle United-trainer wist niks van dartsbezoek selectie: 'Kun je mij de namen geven?'

Een deel van de selectie van Newcastle United heeft zich donderdagavond vermaakt tijdens de Premier League of Darts. Trainer Eddie Howe gaf vrijdagmiddag op de persconferentie aan dat hij hier niet vanaf wist.

"Nee dat wist ik niet nee. Kun je mij de lijst met namen geven van de spelers die er waren?", vroeg de Engelse trainer aan de aanwezige journalisten. "Hopelijk is het niet te laat geworden haha."

Drankjes

Newcastle-spelers Dan Burn, Sean Longstaff, Harvey Barnes, Mark Gillespie, Paul Dummett, Elliot Anderson en Matt Target werden gespot door de camera's. Waar Howe wel blij mee zal zijn is dat er geen kannen bier op tafel stonden, zoals gebruikelijk bij de darts. De voetballers zaten allemaal keurig aan het water.

In Newcastle zagen de spelers dat Michael van Gerwen zijn hattrick voltooide. De Nederlander won zijn derde avond op rij en staat daardoor ongenaakbaar bovenaan in het toernooi. Alleen de eerste avond won Mighty Mike niet. Toen was naamgenoot Michael Smith de beste.